09/07/2026 09:15

中東局勢進一步惡化，美國與伊朗軍事衝突升級，美軍周三連續第二天攻擊伊朗，伊朗多處傳出爆炸聲，部分地方出現停電。伊朗武裝部隊聲稱，將針對美軍發動的侵略作出強力反擊。油價急升，紐油及布油曾漲8％，收市升幅收窄至4％及5％。道指盤中曾挫逾800點，納指盤中曾跌1％。不過，晶片股回升帶動納指收市微升。道指收跌576點或1.09％，報52348點。納指升近52點，報25870點。標指跌21點，報7482點。

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*夜期低水逾200點，主要ADR較港股低*

反映中概股表現的金龍指數升2.05％，主要反映ADR追貼昨天港股升幅。阿里巴巴升11.04％，報108.98美元；京東升4.3％，報27.63美元；百度升4.93％，報117.62美元；理想升0.58％，報12.12美元；小鵬升0.76％，報13.27美元；蔚來升0.41％，報4.90美元；嗶哩嗶哩升2.44％，報18.03美元。

恒指夜期收報23983，跌52點，低水216點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低1.75％，折合79.5港元；長和(00001)ADR較港股低0.99％，折合64.4港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.24％，折合477.6港元；小米(01810)ADR較港股低1.16％，折合25.0港元；港交所(00388)ADR較港股低0.96％，折合377.1港元；滙控(00005)ADR較港股低0.82％，折合150.6港元。





*好友食胡淡友謀反攻，恒指昨日升勢急今回吐難免*

恒指昨天（8日）盤中最多漲逾800點，熊證重貨區全軍覆沒，約2000張熊證跌入被強制收回範圍，佔熊證街貨近三成。不過，熊證最新街貨不跌反升約2000張，至總數8930張，佔牛熊證街貨總數升至60％。其中重貨區在24400至24499區間，總數1291張之中有1109張屬於新增，連同較貼價的組別合共有1846張。牛證方面，部分好友昨天獲利離場。最新牛證街貨數量減少過千張至5912張，重貨區不重，只有649張且遠在22400至22499區間。除了新開23200至23499三個百點區間合共有556張新增外，其餘組別持倉全線減少，而且新增區距離恒指現價最少700點，顯示好友對恒指升勢過急存有戒心。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升75點，報23980，低水219點，預料恒指低開過百點。昨日恒指收升702點，以點數計為三個月來最大升幅，僅次於4月8日的776點升幅，成交亦高達3758億元。不過，除了升勢過急外，地緣政局有惡化的趨勢，預料恒指今日受壓。此外，恒指昨天升市過份集中個別權重股，如阿里巴巴(09988)單一股份貢獻恒指190點，雖然隔夜阿里ADS急升11％，但主要是追貼昨天港股升幅，折算仍略低於昨天港股收市價。因此恒指今天回吐似無可避免，至於回吐幅度視乎權重科網股表現，不過預料恒指回調至20天線附近（約23770）有初步支持。

撰文：經濟通市場組