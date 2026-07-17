09/07/2026 09:30

智譜(02513)現價升21%，報2208元，該股成交約185萬股，涉資37.5億元。

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科技新聞網站《The Information》引述消息人士報道，智譜正在評估自研人工智能(AI)晶片的可能性，以應對旗下GLM系列開源大模型需求激增，及美國出口限制導致的算力資源緊張問題。

智譜解禁後即宣布二級市場融資計劃，擬向不少於六名承配人配售最多1978萬股新股，佔擴大後的已發行股份數目約4.25%，每股作價1588元，較公司上日收市價1825元折讓12.99%，集資淨額高達313.75億元，不僅開創今年港股最大集資規模，亦較其年初來港IPO時集資額50億元多逾5.7倍。公司並透露，截至今年6月底，首次公開招股(IPO)所得款項淨額已動用逾93%。

公司預期，配售事項完成後，已發行股份將由4.4584億股增至4.6562億股，單一最大股東集團持股比例將由29.84%攤薄至28.58%，仍為公司最大股東；承配人則合共持有約4.25%股權，而公眾持股量仍符合上市規則要求。配售事項須待上市批准及其他先決條件達成後方告完成。

現時，恒生指數報24224，升24點或升0.1%，主板成交逾423億元。國企指數報8096，升12點或升0.2%。恒生科技指數報4769，升38點或升0.8%。

撰文：經濟通市場組