09/07/2026 12:50

股價積弱多時的阿里巴巴(09988)昨日（8日）突然大漲逾12%，創下10個月來最大單日漲幅。阿里大升相信是因其截至今年6月的第一財季財報前瞻顯示整體電商業務利潤穩健，雲收入增長加速至45%，淘寶閃購減虧快於市場預期，有大行隨即唱好，料其季績勝預期，故上調盈利預測。另外，據報中國擬允許阿里等頭部人工智能(AI)企業購買少量英偉達H200晶片，阿里今早（9日）延續上日升勢，曾再飆半成至112.9元，是否仍可追入？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

首財季雲收入增長料加速至45% 淘寶閃購減虧快於預期





阿里巴巴2027財年首季（2026年第二季度）財報前瞻釋放了阿里雲持續高增長和阿里電商業務利潤的恢復趨勢。根據阿里2027財年首季財報前瞻顯示，阿里雲收入增長加速至45%左右，超出市場預期，阿里雲EBITA margin（息稅前利潤率）持續改善，從往季的9.1%提升至低雙位數。整體電商業務（中國電商+AIDC）利潤恢復，同比持平，好於市場預期。

淘寶閃購方面，該季度減虧快於市場預期，與競對UE（單位經濟模型）差距收窄並有望繼續改善，AOV（平均訂單價值）環比提升，降補貼同時市場份額保持穩定，非餐增速高於行業。這反映閃購已過燒錢換量的最激烈階段，接下來UE有望繼續改善，公司重點已轉為高客單價的餐飲和非餐訂單。

此前，阿里發布的2026年第一季度財報顯示，一季度收入2433.8億元人民幣，同比增長3%。該季度經營虧損8.48億元人民幣，2025年同期為經營利潤284.65億元人民幣。阿里在財報中表示，利潤的下降主要由對科技業務、即時零售以及用戶體驗的投入導致。

（截自淘寶閃購官網）

富瑞重申阿里為AI投資主題首選股 維持目標價179元

富瑞發表研究報告，預測阿里截至今年6月底止首財季收入將按年增長9%至約2700億元人民幣，預測中國電商與國際數字商業集團(AIDC)合併EBITA將按年持平，客戶管理收入(CMR)料按年下跌約6.5%。該行預測受到AI需求強勁，包括模型即服務(MaaS)及整體AI相關收入增長的推動，阿里雲智能集團將是本季最大亮點，收入料按年增長45%，對比市場預測為41%，以及該行此前預期為40%。雲業務EBITA利潤率預測按季改善至11.5%，另預期AIDC純利達5.83億元人民幣（相對市場預期2.39億元人民幣，該行原預期僅達收支平衡）。

富瑞預測首財季阿里整體EBITA會達到約260億元人民幣，高於市場預期的240億元人民幣，相信宏觀負面因素及消費情緒疲弱已反映在股價表現上，維持「買入」評級，再次確認為AI投資主題首選股，美股目標價185美元及港股目標價179港元不變。

摩通料阿里季績勝預期上調盈測 維持目標價200元

摩通亦維持阿里港股目標價200港元及「增持」評級不變。該行認為，阿里2027財年第一財季業績將好於憂慮預期，主因外賣和即時零售業務虧損迅速收窄；雲端業務收入持續加快增長，利潤按季提升；雖然農曆新年期間「千問」用戶獲取支出增加，但仍帶動「其他」業務虧損按季下降。該行將阿里2027財年經調整每股盈利預測調高2%，亦是該行自2025年5月以來首次調高阿里利潤預期，且建議投資者長期持有，因公司雲端業務利潤持續改善前景，利潤預測有進一步上調潛力。

按業務劃分，該行預計2027財年第一財季阿里CMR按年減少8%，主因宏觀經濟疲軟及「618」補貼力道加大，但另一方面，預期即時零售虧損將從上財季160億元人民幣收窄至略高於100億元人民幣，且料未來幾季損失收窄速度將快於預期。同期雲端收入估算將年增約45%，較上財季38%進一步加快，全財年則料增47%，相關收入還有進一步增長空間，可能成為未來幾季股價上漲催化劑。另外，該行將阿里2027財年總收入預測調低1%，反映宏觀經濟與消費環境弱於預期，但將經調整後每股盈利預測調高2%，主因快速商務業務虧損收窄速度快於預期。另鑑於雲端收入增長前景強勁，將2028財年總收入預測調高3%，同時維持經調整每股盈利不變。

瑞銀：盈利觸底反彈重新聚焦AI業務 升目標價至190元

瑞銀則上調阿里港、美股目標價6%，分別由179港元升至190港元，由184美元升至195美元，投資評級「買入」。該行指，阿里2027財年第一季財季盈利觸底反彈，重新聚焦AI業務。隨雲端業務增長加快，以及1P（直營）業務剝離影響逐漸消退，收入料將再次加速至按年升9%。按業務劃分，中國電商集團方面，預測淘寶天貓集團(TTG)GMV按年持平，由於消費疲軟；鑑於618促銷期間商家補貼（抵銷收入）可能增加，預測CMR按年減少8%（若剔除抵銷收入的商家補貼，則增長低單位數）。預期中國電商集團EBITA 370億元人民幣，即時零售虧損按年收窄至100億元人民幣（上財季則為虧損180億元人民幣）。另雲端業務預期收入按年增幅將加速至45%；EBITA利潤率亦加快至11%。AIDC收入料升5%，EBITA好轉。「其他」業務EBITA虧損170億元人民幣，按季收窄。

瑞銀將阿里經調整每股盈利預測上調5%至8%。由盈利預期修正角度來看，盈測下調局面可能已經過去，因此市場可能會重新關注阿里AI資產及其增長前景。阿里作為中國AI供應鏈代表地位依然不變，且千問MaaS、自研晶片「平頭哥」和雲端業務價值仍有待釋放，而核心電商和現金流則是尚未被市場充分消化的潛在增長點。在近期股價回調之後，阿里迎來了一個極具吸引力的投資機會。

美銀亦預期阿里第一財季雲端業務增長矚目，電商集團利潤重回增長軌道，重申「買入」評級，美股目標價172美元，看好公司雲端業務增長加快；利潤能力提升；AI變現選項增加。

傳中國擬允許阿里等頭部AI企業購買少量英偉達H200晶片

另方面，美國科技媒體《The Information》引述知情人士報道，中國計劃允許阿里、字節跳動以及DeepSeek等內地頭部AI企業購買有限度的英偉達H200晶片。報道指近日已有內地官員通知上述企業，將很快批准購買，但企業必須說明晶片的數量及用途才能獲得批准。報道提到，AI算力需求急增是官方決定放行H200晶片的最大原因，不過有關當局仍在衡量最終批准購買總量多少的H200，可能少於20萬枚，不及上述公司申請數量的一半。

此外，科技企業再次爆發AI人才爭奪戰。騰訊(00700)繼去年重金挖角AI巨頭OpenAI核心成員姚順雨後，再度向該美國AI龍頭招攬頂尖技術人才。內媒引述知情人士報道，OpenAI前研究員田永龍(Yonglong Tian)已於近期正式加入騰訊大語言模型部，後續將主要參與視覺語言模型(VLM)的相關研發工作。田永龍在加入騰訊前，曾先後任職於Google Research、Google DeepMind以及OpenAI，全程參與了OpenAI多模態生成技術的迭代，在計算機視覺、視覺表徵學習(Representation Learning)及生成式模型領域具有顯著的學術與產業影響力。

林家亨：阿里對AI發展積極性比騰訊高 惟短線料於115元遇阻

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，雖然騰訊也有AI發展，但前一季度專責AI技術方面的領導層離職，反映即使公司肯投入資金，但卻礙於沒有人才。然而，阿里則沒此問題，且阿里不單投入國內AI發展，公司連國外AI包括數據庫都積極參與，於泰國就參與很多數據庫，但騰訊卻缺乏這方面資料，估計其只於中國境內發展數據庫，所以若論AI綜合板塊，阿里對AI發展的積極性的確比騰訊高，若看好AI首選一定是阿里。相信阿里股價仍會向上，但今日開報110元，距離保歷加通道頂線115、116元不遠，短線升至頂線料再開始有些阻力。

阿里半日升1.3%收報108.9元，連升兩日，累積升幅13.67%，成交134.25億元。其他科技股普遍隨大市回吐，騰訊跌1.21%報473元，百度(09888)跌2.13%報115.1元，京東(09618)跌0.37%報108元，美團(03690)跌2.47%報78.9元，快手(01024)跌3.32%報42.52元，小米(01810)跌0.63%報25.14元，嗶哩嗶哩(09626)跌5%報136.7元，惟網易(09999)升0.09%報214元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

[youtube width=630 height=355]https://www.youtube.com/live/n3ygkuZcmHY?si=Y-LLq8WtPHrYzNke[/youtube]

其他阿里巴巴相關新聞：

大行報告 | 阿里巴巴最新目標價$166-$200，摩通點評資源股熊看鞍鋼$0.8

《外資精點》瑞銀上調阿里目標價至190元，股價回調後極具吸引力

《外資精點》美銀重申阿里「買入」評級，料首財季EBITA勝預期

《外資精點》摩通維持阿里(09988)目標價200元，料首財季業績好於預期及即時零售業務虧損迅速收窄

《窩輪豪情－梁業豪》上升動力並非來自好友大戶的積極部署

【ＡＩ】中國據報擬允許頭部人工智能企業購買少量英偉達H200芯片