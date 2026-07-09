09/07/2026 10:30

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美伊局勢再趨緊張推高油價，聯儲局最新會議紀錄釋放鷹派訊號。然而，恒指昨日卻逆市升702點重上兩萬四關口，獲逾141億北水注入。同時，AI科技股解禁結束後接連配股，智譜擬折讓配股集資逾314億元，吸金額更勝今年所有IPO，而剛解禁的天數智芯亦擬折讓配股籌資超70億元，市場如何應對AI抽水潮？

另一邊廂，富瑞重申阿里巴巴(09988)為AI首選，看好雲業務增長，維持179元目標價；花旗則預期內險股上半年業績大爆發。隨著騰訊(00700)、阿里及智譜連日獲北水淨買入，科技與內險板塊誰能真正帶動港股重上高峰？

[youtube width=630 height=355]https://www.youtube.com/watch?v=n3ygkuZcmHY[/youtube]

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89