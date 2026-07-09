09/07/2026 16:24

中東局勢惡化，美軍連續第二天攻擊伊朗，昨日（8日）再發動多輪空襲，國際油價炒升半成，今日（9日）亞洲時段續於高位徘徊，航空股受壓，三大中資航空股跌幅尤其顯著，國航(00753)及南航(01055)齊創52周新低，東航(00670)亦插逾半成。不過，踏入7月為期兩個月的暑運開始，航空公司近日再下調燃油附加費，為暑期出行增添利好，航空股或可趁低吸納。

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特朗普稱美伊停火已結束 美軍發動多輪空襲油價急彈半成

美國總統特朗普表示臨時停火已結束，美國可能再次對伊朗發動打擊，並可能恢復對伊朗港口的封鎖。美軍昨日就對伊朗發動多輪空襲，以報復對方攻擊商船。伊朗通訊社Mehr報稱，霍爾木茲海峽附近一座島嶼傳出爆炸聲。伊朗武裝部隊聲稱，將針對美軍發動的侵略作出強力反擊。另外，美國財政部還撤銷了一項允許德黑蘭在全球出售石油的制裁豁免，此舉意味著美伊臨時和平協議的一項關鍵安排出現逆轉。國際油價大幅炒高，紐約期油曾抽升8.01%，高見每桶76.08美元，收市報73.52美元仍漲4.37%；布蘭特期油最多飆8.67%至80.59美元，收報78.02美元仍彈5.2%。TP ICAP分析師Scott Shelton表示，「如果霍爾木茲海峽再次關閉，油價可能還會上漲10美元，如果石油運輸保持暢通，油價可能不會再上漲太多。這真的很難說。」

對於航空業而言，航油成本佔中資航司總運營成本的30%至40%，是單一最大成本項。此前中東衝突期間油價從60美元一度飆升至100美元以上，三大航4至5月期間每月平均面臨約12億至15億元人民幣的虧損。油價再度走強令市場對航司盈利前景重新產生擔憂。

此外，國泰航空一班由香港飛往英國倫敦的客機，上周六（4日）飛越羅馬尼亞領空時，疑因與當地航空交通管制部門短暫通訊中斷，觸發北約啟動快速反應警報機制，匈牙利空軍派戰機升空攔截並作目視警告。客機其後恢復通訊，最終安全抵達目的地。民航處高度關注事件，已要求航空公司一周內提交調查報告。

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國內航線燃油附加費本月5日起再下調 暑期票價處相對低位

據《證券時報》日前報道，7月1日九元航空有限公司發布《關於調整國內航線燃油附加徵收標準的通知》，自7月5日零時起的國內客票下調國內航線旅客運輸燃油附加費徵收標準，800公里（含）以下航線調整為50元（人民幣．下同），800公里以上航線調整為100元。與調整前相比，分別降低了30元和50元。目前中國各航司國內航線燃油附加費都是統一價格，這意味著7月5日起將實現普跌。飛豬方面表示，已收到部分航空公司通知，國內航線燃油附加費徵收標準將於7月5日零時（以出票時間為準）起進行調整。這是國內航線燃油附加費在今年5月份達到年內峰值後的第二次下調。截至目前，該費用已較年內最高點下降約四成，旅客出行成本顯著回落。2026年暑期旅遊旺季啟幕，這為即將升溫的出行市場增添利好。

報道指，今年暑期機票價格整體處於近年來的相對低位。去哪兒數據顯示，受到暑運航班加班及今年中小學放假較晚影響，2026年含燃油基建費用的暑期機票與去年相比穩中有降。航旅縱橫數據顯示，截至6月30日，7月份國內航線機票預訂量已超過1580萬張，出入境航線機票預訂量超過497萬張，出行需求釋放勢頭明顯。

國泰航空(00293)近日亦宣布下調燃油附加費，新收費將於7月16日起生效。客運方面，往來香港與西南太平洋、北美、歐洲、中東及非洲的航班，附加費由現時1164元下調199元至965元；往來香港與南亞次大陸則由541元減至448元，下調93元。貨運方面，短程航班每公斤由2.3元降至1.8元，下調21.7%；中程航班每公斤由4.2元降至3.4元，下調19%；長程航班每公斤由8.4元降至6.7元，下調20.2%。

國泰海通：地緣油價不改航空超級周期 建議增持三大航

國泰海通證券日前發表研報，建議增持三大中資航空股。該行指，國航2026年第一季盈利恢復後來居上，歸母淨利超17億元（人民幣，下同），同比大幅增利近38億元，改善幅度領跑行業。「十五五」供需將繼續向好，地緣油價不改航空超級周期長邏輯，惟考慮油價階段性壓力對盈利節奏影響，下調2026至27年歸母淨利預測至10/79億元，新增2028年預測151億元，維持目標價9.45港元。而東航國際戰略堅定，亞歐樞紐重構助力油價傳導，並加速樞紐建設與長期盈利提升。過去三年供需逐步恢復良好，預計「十五五」繼續向好，惟下調2026至27年歸母淨利預測至6/60億元，新增2028年預測103億元，維持目標價4.3港元。另南航大額定增與飛機大單不改「十五五」供需繼續向好。近期油價回落，期待暑運經營改善。第二季貨運與國際盈利減輕油價影響，第三季供需向好與油價回落將保障經營改善，或催化樂觀預期，惟下調2026至27年歸母淨利預測至3/53億元，新增2028年預測86億元，維持目標價5.67港元。

華源證券則指，行業困境反轉或在即，龍頭優勢持續擴大。國航作為中國唯一的載旗航空公司，擁有高價值的客戶群體和強大的品牌影響力。從單機盈利能力看，2007至2024年，除行業受外部環境衝擊的年份（2008年金融危機、2020至2022年）外，公司穩居「三大航」之首。行業復甦伴隨公司龍頭優勢增強，公司有望充分受益於周期上行。參考南航、東航等可比公司估值，鑑於公司作為行業龍頭，有望充分受益於行業困境反轉後周期上行，充分發揮資源壁壘與國際線彈性優勢，首次覆蓋，給予「買入」評級。

林家亨：三大航仍受制油價 惟股價低殘東航南航可分段吸

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，三大航空股股價常受制於油價，昨日油價再飆升，任何航空股都「腳軟」，尤其特朗普聲稱轟炸伊朗，伊朗被炸後又會還擊，持續互炸之下油價自然回升，暫時油價上升是航空股下跌原因。不過，三大航已跌近保歷加通道底線，有值博率，可分階段買入，始終美伊互相轟炸只局限於其所在地區，不會擴散至其他地區。

至於揀買哪一隻較好？林家亨認為，東航及南航主力內航，國際航線則主力國航。當然現時無論內航外航都受制油價，但如果中東戰事擴大，整個中東很多地方航空交通都會停頓，包括旅遊也要停止，到時國航受影響應會大於東航及南航。

國航今日跌6.78%收報3.99元，東航跌5.63%報3.02元，南航跌3.21%報3.32元。國泰則跌3.59%報13.16元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此





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