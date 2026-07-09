09/07/2026 16:06

部分本地銀行推新優惠及上調港元定存年息，以搶佔更多港元資金。中銀香港3個月、6個月及12個月分別高達2.8厘、2.9厘以及3.1厘，起存額為100萬元，適用於特選客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理。

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南商3個港元定存期限均加至3.05厘

南商6個月、9個月及12個月港元定存均加至3.05厘，起存額為100萬元，適用於「智優息定期存款」特選南商理財客戶：新舊客戶以新資金透過分行辦理。

集友亦上調6個月港元定存年息至2.85厘，存額為100萬至5000萬元，適用於客戶透過分行／網上銀行以新資金辦理。

工銀亞洲新客戶「線上e開戶」享5.88厘

另外，中國工商銀行（亞洲）為手機銀行「線上e開戶」新客戶推出優惠。合資格新客戶透過該行手機銀行開立「綜合帳戶」，經手機銀行「e定存」功能成功開立3個月港元定存，享特惠年利率5.88厘。新客戶若同時成功申請／持有ICBC信用卡，並完成指定獎賞要求，可疊加享受迎新賞高達1000元。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組