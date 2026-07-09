09/07/2026 17:45

A股三大指數午後反彈，滬綜指全日（9日）收漲1.65%報4036.59點，重返四千關，深成指揚3.07%，科技股強勢，拉動創業板大漲4.49%。成交放量，滬深兩市全日交易額約2.9萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加3502億元或13.7%。半導體板塊全日領漲，板塊指數飆逾8%，中芯國際(滬:688981)盤中破頂，收升13.7%，報173元；存儲芯片升幅靠前，先進封裝概念活躍，兆易創新(滬:603986)升停。煤炭、消費等傳統板塊則領跌，鋰礦概念陷入調整。

內地6月CPI同比漲1%，創三個月新低；PPI同比漲幅擴至4.1%，創近四年高。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7935，較上個交易日4時30分收盤價升58點子，止三連跌，全日在6.7930至6.8018之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8036，較上個交易日升41點子，創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測偏弱約60點。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，6月全國居民消費價格（CPI）同比漲1%，創三個月新低，漲幅略遜預期的1.1%；環比降幅擴大至0.3%。6月全國工業生產者出廠價格（PPI）同比漲幅擴至4.1%，符合預期並創近四年高；環比轉跌0.3%，創一年最大跌幅。《路透》引述分析人士認為，內需不足仍是物價修復的主要短板，隨著國際油價下行，PPI同比大概率年中見頂，之後緩緩回落；市場密切關注7月底中央政治局會議尋求更多政策線索，以及中東局勢進展等。

2. 中國外交部發言人毛寧宣布，應中國共產黨中央委員會、中華人民共和國政府邀請，朝鮮勞動黨中央委員會政治局常務委員會委員、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會副委員長、內閣總理朴泰成將於7月10日至12日率朝鮮民主主義人民共和國黨政代表團對中國進行正式訪問，並出席《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年紀念活動。毛寧表示，今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年，雙方商定將共同隆重舉辦紀念活動。中方願同朝方一道，加強戰略溝通，密切交往合作，推動中朝傳統友好合作關係不斷向前發展。

3. 高盛表示，中國人民銀行貨幣政策委員會第二季度例會與一季度公告表述相比，人行似乎已意識到經濟動能有所走弱，尤其是內需偏弱以及增長結構分化加劇。但會議表述並未暗示即將推出新一輪寬鬆政策，仍維持2026年不降政策利率、不降準的基準判斷。經濟學家陳鑫泉在報告中指出，會議表述刪除了「綜合運用多種工具，加強貨幣政策調控」這一表述，表明人行近期進行更廣泛貨幣寬鬆的意願有限。近期政策支持更可能來自財政政策加快落地、銀行間流動性保持充裕，以及定向信貸寬鬆舉措。

4. 中國汽車工業協會今日公布的最新數據顯示，6月汽車出口103.7萬輛，環比增長11.6%，同比增長75.1%，單月出口量首次突破100萬輛。其中新能源汽車出口52.3萬輛，環比增長17.2%，同比增長1.6倍。1至6月，汽車出口509.6萬輛，同比增長65.3%；其中新能源汽車出口235.5萬輛，同比增長1.2倍。另外，1至6月，新能源汽車產銷量分別完成743.8萬輛和744.6萬輛，同比分別增長6.7%和7.3%；6月新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的近60%。

5. 長鑫科技今日凌晨公布了科創板IPO招股意向書，預計發行日期為7月16日（下周四），證券簡稱為「長鑫科技」，證券代碼為「688825」。本次IPO擬募資295億元，是科創板史上規模第二大的項目，僅次於中芯國際2020年的532億元募資紀錄；而這也同時是2026年以來A股最大IPO，並料將成A股「存儲芯片第一股」。

6. 廣西、湖北、甘肅等地近日暴雨大風，接連發生水庫潰壩、山泥傾瀉等災情，造成重大人員傷亡和經濟損失。國家金融監督管理總局辦公廳今日發布關於做好近期防汛救災和災後恢復重建有關金融保險服務工作的通知，要求各保險公司要堅持「特事特辦、急事急辦」原則，簡化理賠流程和手續，在受災程度較重地區，建立集中理賠點，方便災區群眾辦理理賠手續，切實做到能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠。

7. 中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於全力做好防汛抗旱工作的通知》，強調要關口前移、預防為先。提高監測預報精準度，提升山區小流域等重點區域和夜間、強降雨等重點時段短臨預報預警能力。強化預警響應聯動，落實臨災預警「叫應」和跟蹤反饋機制，確保預警信息第一時間直達基層責任人和受威脅群眾。加強穿堤建築物、險工險段、歷史出險點、水庫大壩、溢洪道等重點部位巡查，及時處置發現的問題隱患。

8. 據《The Information》報道，中國計劃允許國內頭部人工智能企業購買數量有限的英偉達(US.NVDA)H200芯片。政府官員已告知阿里巴巴(09988)、字節跳動和DeepSeek等企業，它們將獲准購買部分用於開發人工智能模型的H200芯片，但相關企業須說明所需芯片的數量及用途。H200芯片已成為中美博弈的焦點之一。儘管美國去年12月已批准英偉達向中國銷售這款芯片，但中國政府一直遲遲未開綠燈。

撰文：經濟通中國組