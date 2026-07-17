09/07/2026 18:38

韓股「鯨落」港股升，恒指周三（8日）飆逾700點收復兩萬四關口，ATM（阿里、騰訊、小米）分別彈12.2%、3.8%、9.5%，「六絕」之後「七翻身」在望？蓮華資產管理首席投資官兼管理合夥人洪灝接受訪問時就指，從技術面看，今次反彈的速度與技術支持均強於前兩次，但倘若錯過這一波，不妨等「第二個底」時再部署。他預期，下半年主題將逐漸輪動至被冷落多時的「老登股（傳統行業及互聯網巨頭）」、消費及紅利板塊，惟就提醒需幾輪交鋒，「才可以真正看到這個板塊輪動」。

反彈或長過前兩次，惟防解禁潮衝擊

恒指6月累瀉2300點，一度低見22581點，可謂名副其實的「六絕」；進入7月，「七翻身」初現端倪，但會否如1月、3月般先彈再探底？洪灝笑言，鹹魚亦能翻生，不妨靜觀其翻一翻先，何況今次相比上兩次速度更快，技術上的起始位置也更具有支持，預期反彈時長可能會高過上兩次。

不過他提醒，多隻港股本月起迎來解禁，勢必衝擊流動性，加上市場往往底部反彈後，會回撤一部分升幅之後再向上，因此投資者毋須執著抄到絕對的最低位。倘若錯過這一波，不妨等回落至「第二個底」時再部署，屆時或更有入市信心。

硬件股Priced in，韓股大概率未跌完

昨日多隻互聯網股、內銀股齊爆發，是否意味板塊輪動已至？洪灝提醒，科技硬件股的高位調整，以及資金輪動至老登板塊，會伴隨非常震盪的盤面，多空力量需交戰幾個來回，才能最終建立新的市場共識 。「（持有）很多半導體（股票）的，我覺得可以換(Pivot off)一些去老登板塊」，例如阿里(09988)、騰訊(00700)、消費板塊、紅利板塊。

一眾氣勢如虹的AI「賣鏟股」突然歇氣，到底何解？他以美光、三星為例，一個簽了16個長期策略客戶協議(SCA)，股價彈了一天便掉頭暴跌；一個盈利按年飆升19倍，股價照跌不虞，可謂典型的「好消息當壞消息炒」，顯示所有正面預期早已計入股價(Priced in)，投資者乃至股東見好就收、獲利回吐是必然選擇。他更預期，韓股大概率仍未跌完。

阿里短期重回高位？「講都沒人信」

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

既然老登股嚴重超賣，阿里更跌穿紅底，低見88.65元，下半年能否重回52周高位（約185元）？洪灝笑言，自己當然希望其快點升返，但若斷言短期內翻倍，「我講都沒人信」。

他表示，股票要實現從「反彈」到「反轉」，公司需講清楚自己的商業模式(Business Model)到底為何，因過去幾年的外賣大戰、盲目補貼是非常無謂。只有當投資者隨著反彈愈來愈有信心，公司的故事愈講愈順，股價走勢才能漸漸成為趨勢，並吸納新生的資金進場，「所以都需要時間」。

立即去片：https://youtu.be/qcgaNlV7U3s

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