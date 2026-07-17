10/07/2026 12:30

「AI六小虎」之一稀宇科技MiniMax(00100)半年禁售期昨日（9日）屆滿後即公布再融資計劃，擬折讓近一成配股，並同步發行可轉換債券(CB)，預料合共籌集約160億元，股價繼昨日急插18%後，今早（10日）再低開近6%並愈跌愈急，半日再跌逾12%。同樣於解禁後即配股的智譜(02513)經連日急升後，今早亦回吐逾11%，惟相比MiniMax跌跌不休，智譜此前走勢明顯較強，兩股應如何部署？

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MiniMax擬折讓近一成配股兼發行可轉債 共吸金約160億元

MiniMax宣布已與配售代理訂立配售協議，配售3560萬股新類A股，佔擴大後已發行股本約10.19%，每股配售價268元，較前收市價297.4元折讓約9.89%，預期所得款項淨額近95億元。另外，MiniMax將同步發行明年到期、本金總額為65億元的可轉債，可按初步轉換價335元轉換為A類股份，轉換價較前收市價溢價約12.64%。假如可轉債悉數轉換，將佔擴大後已發行股本約5.83%，預計所得款項淨額近64.66億元。

Minimax配股及發行可轉債累計吸金約160億元，集資額較該股IPO所得45.96億元高出近2.5倍。配售事項結束後，公眾持股預計由74.78%攤薄至67.16%；若其後可轉債敘述轉換為A類股份，公眾持股將進一步攤薄至63.63%。集團指，擬將所得款項淨額的八成用於繼續加強AI基礎設施及模型研究與開發；一成用於加快Harness產品的全球商業化及開發；另外一成用於營運資金及一般企業用途。

MiniMax創始人：不再領薪酬 個人拿5%股份作激勵員工及開源發展

另據內地媒體報道，MiniMax創始人兼首席執行官閆俊傑發布內部全員信，回應近期市場波動，強調公司長期方向不變，並宣布個人拿出5%公司股份用於團隊激勵和開源支持。

閆俊傑在信中宣布，從即日起，直到公司實現AGI的那一天，他將不再從公司領取任何薪酬。未來4年，他將拿出個人名下相當於公司總股本4%的股份，用於激勵長期與公司並肩作戰、共同創造價值的團隊成員；同時拿出1%的股份設立專項基金，持續支持相關開源社區的發展。

據報逾八成上市前股東及基石投資者表態 願長期持有MiniMax

MiniMax於昨日上市滿半年，基石投資者1650萬股於昨日解禁。不過據內媒引述MiniMax方面透露，已有逾八成上市前投資者及IPO基石投資者已表態長期看好並會繼續持有。報道指，表態願長期持有的基石投資者包括Aspex、博裕、IDG等，願長期持有的上市前投資者包括阿里巴巴(09988)、米哈遊、雲啟、明勢，以及具國企背景的國壽投資、徐滙資本等。昨日解禁的1650萬股佔已發行股數5.32%，以周三（8日）收市價計約值59.73億元。在基石投資者投資解禁後，股份將於明年1月11日上市滿一年時面臨上市前投資者解禁，屆時解禁規模將比是次更大，涉及61.8%股本，以周三收市價計約市值逾700億元。

而根據中金等機構分析，MiniMax首輪解禁股份達1.46億股，佔股本比例高達約63%，其中財務型投資者佔比較高。業內認為，財務投資者退出動力較強、約束小，這意味著解禁後存在一定的拋售壓力。

美銀證券：MiniMax潛在納入港股通料帶來支持 予目標價500元

美銀證券近日發表研究報告指，近日為MiniMax舉行投資者會議，會上投資者主要關注未來模型發展路線圖、地緣政治局勢下的算力獲取，以及海外市場收入機會及編碼能力提升進度。MiniMax今年4月年度經常性收入(ARR)已達4億美元，管理層表示收入結構已出現明顯轉變，企業及雲端API貢獻佔比顯著提升，對2026年底前實現至少10億美元ARR有信心。管理層亦透露，近期推出的M3模型為原生多模態系統，參數規模達4280億，在多模態任務及前端設計表現突出，相信擴大參數規模並持續提升基建效率，可在M3長遠推廣過程中維持穩定毛利率。

該行指，MiniMax上市半年禁售期屆滿，預料會帶來股價波動，但有機會於8月6日獲納入港股通，亦有可能提供流動性支持，維持「買入」評級，目標價500元。

摩通升智譜目標價至2000元 惟削MiniMax目標價至300元

摩通則指，目前市場上具競爭力的模型可透過開源權重(Open-weight)來擴大採用，並透過官方API、合作渠道、企業部署及工作流產品持續變現；而較弱的模型則面臨更快的價格比較及流量分流。該行認為開源權重商業化正形成「贏家通吃」框架，預料智譜將受惠，因GLM-5.2強化了其國內前沿模型定位，提升開源權重變現的可見性。摩通將智譜2026至2030年收入預測上調3%至9%，並將2026及27年經調整虧損預測收窄至分別37.11億及31.41億元人民幣，2028年由原先預測虧損12.87億元人民幣修訂至錄盈利23.67億元人民幣，並將目標價由1800港元上調至2000港元，評級維持「增持」，認為GLM-5.5/6、Kimi K3及DeepSeek V4.1的表現，將是決定智譜能否維持領先優勢的關鍵觀察點。

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另摩通將MiniMax2027至2030年收入預測下調2%至8%，目標價由400港元下調至300港元，評級維持「中性」，指出M3模型提供永久50%折扣，反映模型尚未對國內領先同業形成明顯能力溢價；若MiniMax能縮窄能力差距、折扣正常化後API用量持續，並透過MiniMax Code展現更強工作流黏性，則看法可轉趨正面。

溫鋼城：Minimax股價本已走弱不值博 AI大模型股首選智譜

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，Minimax配股前股價已一直下跌，不屬強勢AI股份，與智譜走勢完全相反。事實上，智譜就可作為AI大模型股首選，起碼美資及美媒都看好，買得有信心，其他AI股就要小心些，可能技術還停留在幾年前。智譜之前已彈了幾日，連續三日以陽燭收市，若現價買入要留意近期低位1450元，這會成為短期支持，若失守要小心些，相反，若掉頭向上，可以上次高位2980元為目標。

Minimax半日跌12.31%收報260.8元，連跌兩日，累積跌幅28.08%，成交23.71億元；智譜則跌11.82%報1792元，成交77.2億元。部分近期解禁股亦下挫，天數智芯(09903)跌13.91%報510.5元，兆易創新(03986)跌7.07%報874元，金潯資源(03636)跌6.11%報12.61元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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