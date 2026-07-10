10/07/2026 10:30

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

半導體板塊再度迎來炒作熱潮！今晚SK海力士ADR於美國上市，定價149美元，較韓股溢價3％；而長鑫科技亦將於下周在上海科創板啟動公開招股，加上兆易創新(03986)發盈喜預料上半年多賺11倍，晶片股升勢能否持續？

與此同時，聯儲局正式公布五大改革工作組班底，將圍繞不同方向展開全面評估，預計研究成果未來將直接影響貨幣政策判斷，短期內市場會如何解讀？至於港股後市，大摩指出環球投資者對中資股興趣正逐步升溫，更預料7至8月份或迎來顯著復甦，資金重新配置會否進一步推動大市反彈？

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