10/07/2026 16:53

社交平台巨頭Meta(US.META)行政總裁朱克伯格否認AI算力過剩，芯片大廠美光科技(US.MU)上調2035年前在美投資預測至2500億美元，加上南韓記憶體芯片巨頭SK海力士ADR今日於美國上市，隔晚美股芯片板塊大漲，費城半導體指數升逾3%，帶動港股一眾新科技股包括AI硬件、AI基建概念及芯片股今日一度急升，惟午後大多掉頭下挫，其中長飛光纖光纜(06869)曾爆升逾一成，最終微跌收市，華虹宏力(01347)倒跌8%，聯想集團(00992)升不足2%。此類新科技股近日都獲大行唱好，惟股價極為波動，應如何部署？

（AP圖片）

朱克伯格否認AI算力過剩 美光上調投資預測500億美元

Meta行政總裁朱克伯格否認AI算力出現過剩，強調發展雲端業務具備龐大商業潛力。他亦透露為旗下一系列人工智能工具制定了「激進」的價格策略，其應用程式介面定價僅為OpenAI及Anthropic旗下頂級模型的約25%。另美光科技宣布上調在美的投資預測500億美元，至2500億美元，這筆支出預計將持續到2035年，並支持美光在未來十年內實現40%的DRAM產品在美國生產的目標。

此外，SK海力士今日將於美國納斯達克市場開始進行發行前交易，並於下周一（13日）轉為常規掛牌。公司已將美國預託證券發行價定為每份149美元，集資規模高達265億美元，刷新外國企業赴美IPO紀錄。

高盛看好華虹持續受惠AI需求上升 大幅上調目標價至333元

高盛近日發表研究報告，看好華虹在AI應用及設備需求增長下的發展前景，認為市場上各大模型的能力提升，包括美團(03690)最新發布的Long Cat 2.0等，將帶動AI芯片及數據中心電源管理芯片需求，同時生成式AI普及亦將持續推動相關需求，看好華虹將持續受惠於AI需求上升，維持「買入」評級，目標價由174元大幅上調至333元。

高盛預期華虹的12吋新產能將持續增加，產品組合將向40納米及28納米升級，將2027至2029財年純利預測上調1%至8%，預期公司經營利潤率將由2026財年的1%逐步提升至2027至2029財年的4%、8%及12%，並在2030至2031財年達到14%及17%的正常化水平。

瑞銀：AI驅動數據中心需求持續加速 予長飛光纖目標價290元

另瑞銀指，中國光纖板塊近期走弱，似乎反映情緒驅動的憂慮，而非基本面惡化。該行認為，主要的拖累因素包括：1)對新一輪產能擴張周期的擔憂，尤其在新進入者如大族激光及合盛硅業宣布擴張計劃後，引發對未來供應增加的憂慮；2)光纖價格動能放緩，CRU數據顯示現貨價格維持在高位，過去一季僅有輕微上升；3)儘管同業杭州電纜及江蘇永鼎公布強勁的2026年上半年初步業績，市場仍擔憂2026年第二季盈利未必能完全達到高企的預期；4)市場對全球AI資本開支可能放緩的憂慮再度升溫。

該行對中國光纖行業及長飛光纖光纜均維持正面看法。AI驅動的數據中心需求持續加速，根據該行的渠道調查，中國製造商正從國內及海外雲服務提供商獲得愈來愈多的訂單。雖然近期產能擴張公告引發擔憂，但短期影響應有限，因為中國新產能的建設周期為1.5至2年，領先企業擴張審慎，而新進入者完成客戶認證亦需時間。同時，光纖現貨價格維持在高位，有利的合約定價及改善的產品組合應繼續支持行業盈利能力。因此，預期長飛光纖的盈利預測將繼續上調，維持「買入」評級，目標價290元。

（長飛光纖光纜網頁截圖）

中信里昂：聯想將成全球AI伺服器領導者 升目標價至36元

中信里昂稱，聯想集團的AI伺服器在美國新雲端客戶中需求旺盛，推動聯想伺服器業務部門在2027財年第一季實現超出預期的收入和利潤增長，預計這將使聯想的AI伺服器業務貢獻其2027財年伺服器業務部門收入的30%以上，使聯想成為真正的全球AI伺服器領導者，目標價由30元上調至36元，維持「優於大市」評級。

該行指，聯想目前是該行中國科技板塊的首選股，強勁的AI伺服器業務正推動聯想的盈利和業務發展邁上新台階。該行料市場普遍預期盈利將上調，並認為聯想值得重估。該行將其2027財年及2028財年經調整純利分別調高20%，並預計2027財年伺服器業務收入將達到280億美元，將2027財年第一季經調整純利調高25%至7.51億美元，比彭博預期為高。

溫鋼城：聯想績優現價可分段吸 長飛光纖已作整固先看200元

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，聯想股價之前一直只在9至12元上落，本以為記憶體(RAM)貴，聯想不可能賺很多錢，但最終業績卻很好，不單止不再擔憂，AI方面還要找它造伺服器，戴爾(US.DELL)也是如此，兩間公司差不多叮噹馬頭。部署上，聯想連日急升後只可分段買入，現時其市盈率為20倍，戴爾則為34倍，聯想似乎仍較便宜，現價可先買一注，而22.3元有一水平線，其後若有機會回至該處，可加多一注，若仍有注碼，則可於近期最低位20.06元再加注，以19.5元或19.8元止蝕。至於華虹實在很貴，逾590倍市盈率，記得寒武紀(滬:688256)升得最勁時市盈率為500倍，故華虹可以不用考慮長揸，今日曾升近高位219元，可待突破才追入，若覺得高追不值得亦可分注買入，若失守近期低位164元則要止蝕。

溫鋼城續指，長飛光纖光纜此前由22幾元短時間升至200幾元，現時再回至100幾元做了整固，其實之前跌穿了頸線200元後差不多走完整個調整幅度，150元也曾跌穿。若市況好轉，北水及外資回歸，200元可作為基本目標，因該處為頸線，上面有一批「蟹貨」，由3月積存至今，開始會有些阻力，能否進一步上升，要看到時是否經常打入北水淨流入榜，若加上升市成交較大就更安心，可繼續持有，若獲資金垂青揸到之前高位300元也不要緊，惟若出現大成交下跌（如5000萬股）就要小心。

港股一眾新科技股包括AI硬件及AI基建概念股今日大多先升後回，長飛光纖光纜跌0.25%收報159.8元，聯想升1.83%報24.48元，華虹跌8.08%報185.5元，中芯(00981)跌4.67%報79.65元，ASMPT(00522)跌4.62%報187.9元，建滔積層板(01888)跌7.24%報62.8元，建滔集團(00148)跌5.16%報73.5元，勝宏科技(02476)跌12.87%報230.2元，廣合科技(01989)跌8.66%報136元，兆易創新(03986)跌21.05%報742.5元，瀾起科技(06809)跌8.7%報350.4元，壁仞科技(06082)跌7.71%報44.98元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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