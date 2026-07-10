12/07/2026 10:55

美國聯儲局6月議息紀要偏鷹，9名委員料年內至少加息一次，本港銀行亦調整定期存款策略，長期存款利率更高息。當中，中銀香港3個月、6個月及12個月分別高達2.8厘、2.9厘以及3.1厘，起存額為100萬元，適用於特選客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理。

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華僑銀行12個月3.2厘，平安數字銀行高達3.45厘

華僑銀行12個月亦有3.2厘，起存額10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。數字銀行方面，平安數字銀行全新客戶，12個月港元定存有3.45厘，起存額為100萬元。象象銀行12個月亦有3.15厘，起存額1000元。

恒生3個月港元定存加至3厘，南商9個月3.05厘

其他銀行亦上調港元定存息及推新優惠，恒生銀行3個月港元定存由2.7厘加至3厘，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理。南商6個月、9個月及12個月港元定存均加至3.05厘，起存額為100萬元，適用於「智優息定期存款」特選南商理財客戶：新舊客戶以新資金透過分行辦理。

工銀亞洲新客戶「線上e開戶」享5.88厘

另外，中國工商銀行（亞洲）為手機銀行「線上e開戶」新客戶推出優惠。合資格新客戶透過該行手機銀行開立「綜合帳戶」，經手機銀行「e定存」功能成功開立3個月港元定存，享特惠年利率5.88厘。新客戶若同時成功申請／持有ICBC信用卡，並完成指定獎賞要求，可疊加享受迎新賞高達1000元。

定期存款 | 渣打上調一周港元定存年息至6厘，花旗3個月加至3.4厘



定期存款 | 中銀香港特選客戶12個月港元定存高達3.1厘，南商加至3.05厘

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組