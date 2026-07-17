10/07/2026 17:45

滬綜指今日（10日）收低1%，再度失守4000點關口，收報3996.16點，本周累跌1.17%；深成指今日也跌2.29%，創業板指挫4.37%。滬深兩市全日成交額約3.39萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量4747億元或16%。科技與其他傳統行業再度輪動，今日白酒、地產板塊領漲，而半導體股領跌。此外，中國首次火箭海上網系回收任務取得成功，刺激航空航天板塊午後暴漲，航天環宇(滬:688523)升20%封板。

長征十號乙運載火箭今日首飛成功，這是中國運載火箭首次實現可控回收。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7784，較上個交易日4時30分收盤價升151點子，兩連升，創6月22日以來近三周新高，全日在6.7766至6.7875之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7989，較上個交易日升47點子，兩連升，續創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測偏弱約60點。

今日新聞精選

1. 中國航天科技集團宣布，今日中午12時15分，長征十號乙運載火箭在海南商業航天發射場發射升空，火箭一二級分離約6分鐘後，一子級垂直返回，在海上回收平台成功回收。這是中國首次成功實施運載火箭一子級可控回收，同時也是全球首次運載火箭網系回收。這亦標誌著，中國繼美國後，成為全球第二個掌握大運力可回收火箭技術的國家，且是全球首個掌握運載火箭網系回收技術的國家。

2. 工信部今日舉行亞太經合組織（APEC）2026年數字和人工智能部長會議及數字周相關活動新聞通氣會，宣布APEC數字和人工智能部長會議及其配套活動將於7月16日至24日在四川成都舉辦。工信部副部長熊繼軍表示，本次會議在政府閉門討論的基礎上，同步配套了數智賦能高級別對話、項目研討會等一系列活動，設立數智賦能專題展示區。發出邀請以來，吸引了Meta、谷歌、微軟、松下、騰訊、中興、百度、自變量機器人等30餘家國內外知名企業報名參會參展。

3. 《華爾街日報》引述知情人士稱，中國政府正考慮收緊對本土技術的管控。報道稱，美國企業正在追捧較便宜的中國模型，目前DeepSeek和月之暗面（Moonshot AI）等中國公司的AI模型在美國矽谷大受歡迎，成為當地大小公司日常工作的核心。中國官方近期已與國內生產最強大模型的AI實驗室展開磋商，商討如何保護其寶貴的專有技術。中國擔心，分享部分技術可能會給對手或其他惡意行為者帶來幫助，最終化作攻擊中國的武器。

4. 商務部、海關總署今日聯合公告，依據《中華人民共和國對外貿易法》有關規定，決定對氦氣實施臨時禁止出口管理。本公告自公布之日起執行，後續相關調整將另行公告。氦氣是一種廣泛應用於半導體、醫療影像、航空航天等領域的戰略性稀有氣體，是天然氣加工的副產品，任何液化天然氣生產的中斷都會削減氦氣供應。受中東地緣衝突影響，氦氣價格飆升。卡塔爾能源事務國務大臣Saad al-Kaabi曾在3月表示，即使衝突立即結束，運輸恢復常態也需要數周至數月的時間。

5. 中國證監會官網顯示，燧原科技科創板IPO註冊申請獲同意批覆。燧原科技擬募資金額60億元，用於第五代和第六代AI芯片系列產品的研發和產業化項目，以及先進人工智能軟硬件協同創新項目。燧原科技2018年3月成立，業界將其與摩爾線程(滬:688795)、沐曦股份(滬:688802)、壁仞科技(06082)合稱為「國產GPU四小龍」。

6. 據《每日經濟新聞》今日報道，全球首張AI（人工智能）原生信用卡「Kimi信用卡」合作方已經敲定美國運通、農業銀行，並於當日正式對外發行。對於合作，相關知情人士評價稱「一拍即合」。該項目從今年4月開始醞釀，短短幾個月，農業銀行和運通內部一路綠燈加急。此前的6月12日，Kimi信用卡已經對外開放預約。據介紹，持卡人的每一筆消費，均可轉化為一定形式的Kimi算力額度，或直接兌換Agent（智能體）使用額度、高級功能權限等。

7. 廣東省通信管理局今日起就《廣東省信息通信業「十五五」規劃（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見稿其中提到，積極組織企業參與全國衛星物聯網業務商用試驗，謀劃粵港澳大灣區通導遙（衛星通信、衛星導航、遙感觀測技術）一體化低軌星座建設，積極推進星地互聯中心、信關站等天地網絡融合重要節點設施落地布局。

8. 據《澎湃新聞》報道，2026年上半年，廣州樓市新房、二手房成交持續修復。廣州中原研究發展部監測數據顯示，2026年上半年，廣州二手住宅累計成交52817套，同比雖下跌6.7%，但對比2025年下半年增長2.6%。在「穗八條」新政利好下，上半年二手房帶看量較去年下半年增長6.1%，觀望情緒持續緩解。中指研究院數據顯示，上半年廣州全市共成交新建商品住宅30902套，成交面積345.9萬平方米，同比上升3.4%；網簽均價為35337元/平方米，受結構性成交影響，網簽均價同比上漲3.1%。

撰文：經濟通中國組