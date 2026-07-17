10/07/2026 17:36

近年網上券商競爭激烈，而備受市場矚目的方德證券，其位於上環的「巨無霸」旗艦體驗店於本周五正式宣告盛大開幕！ 為了深入了解這家逆市擴張的新銳券商，etnet記者今日特意走訪這座位於金融核心地段的全新地標，並獨家專訪了方德金控及方德證券首席執行官（CEO）何崢煒（Richard He），由這位擁有頂尖投行背景的掌舵人，親自剖析方德的發展方向。

踏入這座合計建築標準面積達19,000平方呎、共佔4層的金龍中心巨舖，寬敞現代的空間令人眼前一亮。 面對記者對於為何在香港核心地段作如此重大投資，何崢煒笑言，這正是方德向市場傳遞長期深耕承諾的最有力證明。 他指出，方德絕不是一家試探性進入香港市場的券商，而是以扎根者的姿態，全面投入香港這個核心樞紐。

談及方德的品牌背景與核心定位，何崢煒的豐富履歷本身就是一塊「金漆招牌」。曾任投行Jefferies大中國區董事總經理、新加坡投資銀行大華繼顯聯席董事的他，憑藉在跨境資本市場及全球資產配置領域的深厚經驗，何崢煒將方德精準定位為「新一代互聯網券商」。 他解釋，傳統券商服務成本高、難以規模化，而上一代互聯網券商雖然交易成本低，卻幾乎取消了人工服務，淪為純自助交易工具。 方德的誕生，正正是在AI技術大規模落地的節點，既保留了互聯網的效率，又重建了專業服務的溫度與深度，其核心價值就是要做到「有人懂我，主動幫我」。

在多元化服務方面，何崢煒帶領記者參觀了1樓佔地5,567平方呎的零售客戶招待區。 他強調，方德的差異化競爭力在於「專屬投顧」、「AI智投」與「深度投研」三大支柱。 現場特設的大型講座空間，不僅會定期舉辦專家講座，投資者更能與駐場的投顧和專業顧問進行面對面的深度配置討論。 同時，店內展示的全新「方德AI股票機」完美體現了「AI智投」的實力，透過這部集交易、實時資訊、直播於一身的平板電腦，系統能基於投資者的持倉結構提供千人千面的內容匹配，讓AI處理標準化信息，再由真人顧問提供有溫度的深度諮詢，打破了過往深度研究僅服務機構客戶的特權，讓高質素原創投研內容觸達每一位大眾用戶。

隨著步伐往上走，2樓與3樓的專屬空間更是將服務體驗推向極致。 何崢煒介紹，2樓面積約8,302平方呎，大堂中央設有宛如星級酒店般的舒適沙龍區，並配備了以河內、東京、孟買、首爾命名的獨立房間；而3樓落成後亦將提供5間獨立商務房間，這些空間全都是為高淨值客戶而設，讓投資老手能在恬靜環境中交流投資心得，充分展現了方德滿足不同客群需求的服務多元化與強大實力。

訪問尾聲，何崢煒亦透露了方德在香港市場的龐大推廣藍圖。除了實體店的落成，方德近期更在香港地鐵、巴士及戶外大屏進行大規模品牌廣告投放，建立高度的品牌認知度。 更令人矚目的是，方德證券已正式成為Now/Viu TV世界足球盛事戰略合作夥伴！ 透過贊助這項頂級國際體育IP，方德不僅在全球範圍內提升品牌勢能，更向全港投資者展現了其雄厚實力與長遠發展的決心。