11/07/2026 08:44

美股三大指數周五（10日）走勢向上，道指收市升149.6點，或0.29%，報52637.01點；標指升31.75點，或0.42%，報7575.39點；納指升74.72點，或0.29%，報26281.61點。

總結全周，標指與納指分別累漲1.2%及逾1.7%，而道指則因傳統藍籌股缺乏資金追捧，全周逆市微跌0.5%。

總結全周，標指與納指皆上升，道指則因傳統藍籌股缺乏資金追捧，錄得微跌。(AP)

Meta(US.META)急彈6%，全周累飆14.8%。英偉達(US.NVDA)股價抽升逾4%，推動其市值重新企穩5萬億美元大關。南韓晶片巨頭SK海力士(US.SKHY)正式登陸納斯達克市場，該公司的美國存託憑證(ADR)定價為每份149美元，開市報170美元，收市報168.01美元，升約13%。

油金微跌，美匯持平

中東局勢方面，美國總統特朗普周五在社交平台發文指出，伊朗要求繼續舉行談判，美方雖已同意，但已明確警告對方停火協議已經結束。此番言論略為緩和了市場對美伊隨時爆發全面戰爭的憂慮，紐約期油跌幅為0.8%，報每桶71.49美元；布蘭特期油亦同步向下，錄得0.4%的微跌，報每桶76美元。

現貨金微跌0.5%，報每盎司4102美元；紐約期金則錄得0.8%跌幅，報每盎司4108美元。

美匯指數於100.6至100.99區間上落，日內基本持平。美元兌日圓匯價出現顯著回落，盤中跌穿162關口，低見161.28水平，日內跌0.4%，報161.7。歐元兌美元匯率輕微回落0.1%，報1.1415，盤中曾高見1.146。

撰文：經濟通國金組