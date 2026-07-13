13/07/2026 07:40

伊朗宣布關閉霍爾木茲海峽，中東局勢再升溫，但究其本質，仍是美伊談判陷困後的博弈，動作看似激烈，但實際上仍有顧忌，以免局勢失控。惟隨著伊朗態度轉硬，推高談判修復的難度，意味中東尋找新平衡過程或拖得較久。

美伊衝突再次升級，美國以伊朗襲擊霍爾木茲海峽船隻為由，連日襲擊伊朗，伊朗隨即反擊美軍海灣軍事設施，並宣布無限期關閉海峽，使波斯灣地區戰雲密布。

新領袖強硬聲明，激化軍事對壘

伊朗已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的喪禮，是新一輪衝突的關鍵轉折點，國葬期間，數以百萬計伊朗民眾聚集哀悼已故領袖，激起強烈的民族凝聚力，群眾心理由悲傷變成憤怒，復仇呼聲高漲，加上新任領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）發表書面聲明，強調為父報仇是國家義務，又重申對特朗普的刺殺令，為強硬派注射強心針。

達到高峰的反美情緒，隨即被德黑蘭當局轉化為對外博弈的實質籌碼。封鎖海峽、展現對抗姿態，看似不理性，從談判的角度看，卻是瘋子理論的典型實踐，試圖表現得不計後果，透過展示集體強硬與不惜玉石俱焚的決心，從而在談判桌上獲取優勢。

事實上，美伊簽署諒解備忘錄後，油價走勢較預期疲弱，一定程度上使美國承受短期油價波動風險的能力增加，使美國更有底氣，並衍生了連串試圖突破備忘錄框架的行動，如財政部早前宣布取消對伊朗的石油制裁豁免。

此外，備忘錄的第5條本來在霍爾木茲海峽通行問題上賦予伊朗一定權利，提出由伊朗和阿曼共商海峽未來管理，但美國明顯希望利用阿曼的領海作為突破口，透過擴展並建議商船使用靠近阿曼領海的南部航道。面對被架空的伊朗，不得不作出回應，展現對海峽的控制權，強調北部航道才是唯一通道。

美借阿曼爭水道，架空伊朗航道

伊朗名義上宣布全面封鎖海峽，但實際海峽航道會否完全中斷存疑，伊朗今次封鎖海峽，表明是針對有部分船隻使用未經批准通道，言下之意甚清晰，伊朗並非想把海峽鎖死，而是希望引導船隻使用其控制的北部航道。

雙方軍事行動也守住了底線，伊朗對美軍在中東基地的襲擊在烈度上仍有明顯的政治計算，並未造成美軍重大傷亡，美軍刻意規避了直接攻擊伊朗人口稠密區域，雙方似乎皆在避免引發全面大戰。

正是得益於這種微妙分寸，國際油價未陷入失控飊升，側面印證外界仍視目前的軍事動作為雙方「漫天開價」，長遠大局仍是走向和平。

這一場極限拉鋸中，中國作為全球最大原油進口國與海峽利益攸關方，在客觀上起到了構築局勢防護網的作用。哈梅內伊的國葬，中方派出全國人大副委員長何維出席，比照兩年前伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）空難逝世時，規格有所調整，變相也微妙地提醒伊朗：中方秉持客觀中立，反對對美國強權外交，但大國的支持有底線，不希望局勢徹底失控。

中方堅持自己作為非參戰方的立場，當美伊雙方將極限施壓與局部封鎖的籌碼出盡後，發現依然未能使對方退讓時，中國作為具實力的大國，將成為尋找新停火平衡點時，關鍵的幕後協調者。