13/07/2026 08:42

要聞盤點

1、美股三大指數周五（10日）走勢向上，道指收市升149.6點，或0.29%，報52637.01點；標指升31.75點，或0.42%，報7575.39點；納指升74.72點，或0.29%，報26281.61點。中國金龍指數跌14點。日經指數今早開報68422點，無升跌。

2、美國軍方一周內四次空襲伊朗，伊朗對科威特、約旦及卡塔爾等美國在中東盟友發動報復襲擊，並拒絕談判，除非華府滿足恢復伊朗石油出口正常化等條件。美國總統特朗普在社交平台發文指，兩國停火協議已結束。

3、伊朗宣布關閉霍爾木茲海峽直至另行通知，美國中央司令部否認有關說法，強調該航道仍對所有船隻開放，美軍已準備確保航行自由。原油期貨周一亞洲時段初段跳升逾3%。伊朗最高領袖穆傑塔巴聲稱必須為父報仇。特朗普就針對其本人的暗殺威脅發出警告，指伊朗若敢行刺，將遭美軍徹底毀滅。

4、美聯儲在新任主席沃什上任後首份半年度貨幣政策報告中，重申致力實現價格穩定，整體基調對美國經濟較為樂觀。

5、SK海力士上周五登陸美股，收盤上漲13%。該公司行政總裁預計記憶晶片短缺將持續至2030年後。SK集團會長崔泰源表示，可能再次在美國發行股票，並考慮讓客戶租賃記憶晶片以緩解產能瓶頸。

6、中國據報指示部分大型煉油企業維持高位成品油產量，以防伊朗局勢變化再度阻礙供應。

7、中證監批准快時尚品牌希音SHEIN推進香港上市計劃，希音擬在香港首次公開招股發行不多於3.416億股H股。

8、中國國家能源局表示，7月10日全國用電負荷達15.18億千瓦，創今年以來歷史新高，主要受互聯網數據中心及充換電服務用電量大增帶動。

9、蘋果公司起訴OpenAI竊取商業秘密，指控該人工智能公司及其硬件負責人有組織竊取蘋果未來產品的機密資料。

10、本港政府公布2026年7至9月季度賣地計劃。發展局局長甯漢豪表示，本季將以招標方式推出九龍何文田佛光街一幅中小型住宅用地，預計提供約250個單位；洪水橋/厦村新發展區片區住宅用地亦計入供應，合共帶來約一萬個私人住宅單位。