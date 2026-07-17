13/07/2026 09:00

美伊衝突持續推高市場避險情緒，周一（13日）油價和美元雙雙走強，納斯達克100指數期貨下跌0.5%，亞洲股市料承壓。

伊朗上周末宣布無限期關閉霍爾木茲海峽。美軍中央司令部周日稱，美軍當天開始對伊朗發動新一輪打擊，旨在「繼續削弱其攻擊霍爾木茲海峽自由通行船隻的能力」。

受中東局勢影響，布蘭特期油突破每桶78美元，上周漲幅達5.4%。紐約期油處於每桶74美元附近，歐洲天然氣漲幅最高達2.7%。

周一亞洲早盤美元指數處於101上方，美元兌日圓處於162日圓，貴金屬全線大幅下挫，現貨金跌破每盎司4100美元，白銀跌幅約2%。

道指周線逆市跌0.5%

上周五（10日），美股三大指數收高，道指收市升149.6點，或0.29%，報52637.01點；標指升31.75點，或0.42%，報7575.39點；納指升74.72點，或0.29%，報26281.61點。

南韓晶片巨頭SK海力士(US.SKHY)正式登陸納斯達克市場，該公司的美國存託憑證(ADR)定價為每份149美元，開市即報170美元，收市升約13%。

總結全周，標指與納指分別累漲1.2%及逾1.7%，而道指則因傳統藍籌股缺乏資金追捧，全周逆市微跌0.5%。

撰文：經濟通國金組