13/07/2026 10:26

智譜(02513)現價升3.5%，報1698元，該股成交約341萬股，涉資59.79億元。

智譜獲瑞銀大幅調高目標價，由1160元上調至2200元，上調幅度高達89.7%，並維持「買入」評級。瑞銀指出，智譜近期推出的旗艦模型GLM-5.2在編碼能力上進一步縮小了與全球頂尖模型的差距，並迅速獲得海外平台廣泛集成，展現出強大的技術領導力。同時，企業級AI需求旺盛，推動其商業化進程顯著加速，預計截至2026年底的年化經常性收入（ARR）可達15億美元，遠超管理層此前10億美元的內部目標。

因此，瑞銀將智譜2026年收入預測大幅上調71%，並認為其在結構性成本效率上的優勢將助其持續獲取全球市場份額。不過，算力供給仍是其ARR增長的關鍵瓶頸。

創始人唐傑︰直指AGI下一個技術高地

智譜創始人唐傑近日發布內部信函，宣布在行業加速商業化變現的當下，公司選擇採取「反直覺」的向上突破策略。未來兩年，智譜將戰略性投入長程任務、自治智能體系統、完全自我訓練與極致安全治理四大核心引擎，不追求短期應用變現，而是直指AGI的下一個技術高地。

唐傑指出，人工智能變革的本質是「智能上界」的躍遷。AI正從感知、認知階段邁向通用人工智能(AGI)，其標誌在於具備創造「相對論」級原創知識的能力。從AGI到超級智能(ASI)的趨勢已不可逆轉，這將徹底重塑整個技術棧與所有產業。

為此，智譜將上述戰略命名為「Touch High（摸高）計劃」。在人工智能從感知與認知向完全通用智能跨越的關鍵歷史節點，公司將以「摸高」的姿態，挑戰當前技術的物理與演算法極限。未來兩年，公司將集中資源進行戰略性投入，目標直指AGI的下一座高峰。

撰文：經濟通市場組