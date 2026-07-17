13/07/2026 12:55

國產DRAM（動態隨機存取記憶體）龍頭長鑫科技(滬:688825)擬在上海科創板上市，預計本周四（16日）啟動首次公開招股(IPO)認購。根據長鑫科技招股書，阿里巴巴(09988)累計向長鑫科技投入約76億元人民幣，持股近5%，是持股比例最高的產業投資者，並高於長鑫科技創辦人朱一明。近年阿里不斷加強在AI方面的布局，而日前披露上季財報前瞻亦顯示，雲收入增長加速至45%，股價今早（13日）曾再升逾4%至115.1元，連升4日，創近一個月高位。阿里近日獲大行輪番唱好，或許仍有反彈空間，應如何部署？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

阿里系持長鑫科技近5%股份 高於創辦人朱一明

根據長鑫科技招股書，阿里巴巴透過兩家主體合計持有長鑫科技近5%的股份，累計投入約76億元人民幣，其中，浙江阿里巴巴雲計算有限公司（阿里雲計算）持股3.85%，為長鑫科技第六大股東；阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司（阿里網絡）持股1.12%。而長鑫科技目前無控股股東、實際控制人，公司創辦人、董事長朱一明透過長鑫科技第一大股東清輝集電、員工持股平台合肥集鑫肆拾壹號企業管理合夥企業（有限合夥）以及兆易創新合計間接持有長鑫科技股份2.6456%，遠低於阿里合計持有股份。

招股書亦披露，阿里雲是長鑫科技核心客戶之一。公司已與阿里雲等行業核心客戶展開深度合作，其DRAM產品廣泛應用於伺服器等領域。這意味阿里投資長鑫科技並非單純財務投資，更具備產業鏈一體化意味。

長鑫科技是次A股科創板上市，擬融資金額達295億元人民幣，將成為今年A股市場規模最大的IPO，也是科創板史上僅次於中芯國際(滬:688981)的第二大IPO，該股將於本周四迎來網上申購。

（長鑫科技網頁截圖）

阿里不斷加強AI布局 涵蓋存儲芯片、大模型及應用層面

近年來，阿里不斷加強在AI方面的布局。在芯片層，阿里陸續投資了瀾起科技(06809)、翱捷科技、曦智科技(01879)、瀚博半導體等公司。阿里同時持續布局大模型行業，先後投資了智譜(02513)、MiniMax(00100)、月之暗面三家頭部大模型公司。在視頻生成領域，阿里先後投資了愛詩科技、可靈AI、生數科技和VAST。此外，在星動紀元、宇樹科技、蘇度科技、原力靈機、自變量機器人、Sharpa等具身智能公司背後，也有著阿里的身影。從存儲芯片、大模型到應用層面，阿里通過多元布局，不僅為被投企業提供支持，也豐富了自身的投資生態。

近年阿里的投資邏輯已發生改變。2025年，阿里先後出售銀泰商業、高鑫零售(06808)，並且對光線傳媒等公司進行減持。同時，阿里在投資端堅持「投早投小投前沿」，AI方面的一系列投資就體現了阿里的前瞻眼光，由此獲得了豐厚的投資回報。阿里目前已形成「通義大模型+阿里雲計算+平頭哥半導體」的全棧AI能力布局，使其在底層基礎設施層面具備了與Google等全球科技巨頭比肩的潛力。

中信里昂：阿里雲長期或貢獻一半利潤 予目標價190美元

中信里昂發表最新研報，預計阿里截至2026年6月的季度總收入按年增長7.8%至2670億元人民幣，由阿里雲及快消業務按年增長40%以上推動。淘天受消費疲弱壓力，但阿里電商利潤應按年持穩，因快消虧損減少速度快於預期。阿里雲外部收入增長應加速至約45%，所有其他虧損亦可能按季收窄。集團調整後EBITA在6月季應按年下跌28%，但9月季將恢復增長。阿里雲仍處於早期增長階段，長期可能貢獻集團一半利潤，予阿里「優於大市」評級，目標價190美元。

麥格理則指，儘管阿里近期股價走勢反映消費疲弱、AI投資回報的質疑，以及模型供應商之間價格競爭加劇的憂慮，仍重申對其看法正面，目標價由165.3元上調至167.7元，維持「跑贏大市」評級。該行指，其正面的看法建基於阿里在模型、芯片及雲基礎設施的獨特全棧布局，以及在AI的戰略重要性及長期回報潛力下，管理層明確致力於優化投資配置至AI。該行現料公司今年6月底止第一財季收入按年增長9%至2688億元人民幣，大致符合市場共識，經調整淨利則料為231.91億元人民幣，較市場預期低5%。

曾永堅：雲業務增長難支持股價持續反彈 料於117元遇阻

（曾永堅）

香港股票分析師協會副主席曾永堅於今日《開市Good Morning》節目指，除了雲業務外，市場關注點仍在阿里傳統淘天業務能否持續保持較好的平穩增長的「造血能力」，能夠不斷「輸血」讓其投入AI相關業務。市場根據阿里的前瞻指引，暫時對其將公布的季績有較樂觀看法，特別對淘寶閃購方面減少投入有較樂觀預測，但正式造血仍要靠淘寶天貓，縱使淘天只維持單位數增長，已算平穩發展，而AI元素方面，真正有現金流貢獻來自雲業務，這方面增長確實大，問題要看毛利表現能否令人喜出望外，有擴闊能力，這亦是市場一個關注點。現時看來市場仍對其雲業務表現較樂觀，這亦令其股價上周可以「死貓彈」。

不過，曾永堅認為，若擴闊些來看，即使在今輪AI熱潮，其實雲業務不太受惠環球資金追捧，美國那些較主力做雲業務的股份亦如是。因此，單靠這方面增長能否支持阿里股價持續反彈有保留，反而可留意其AI下游應用方面，即在大模型方面能否發放更多清晰的變現能力消息，這對其估值及股價可能帶來較大的催化作用。綜合來看，阿里技術上仍未擺脫反覆下跌趨勢，阻力位和恒指差不多，都是在50天線左右，即大概117元水平。

阿里半日升0.91%收報111.2元，連升4日，累積升幅16.08%，成交69.22億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)跌0.13%報459.6元，百度(09888)跌0.87%報114.4元，京東(09618)升1.54%報111.9元，美團(03690)跌2.03%報77.1元，快手(01024)升0.79%報43.38元，小米(01810)升0.31%報25.92元，嗶哩嗶哩(09626)跌1.58%報137元，網易(09999)跌0.39%報206元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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