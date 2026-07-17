13/07/2026 17:13

南韓芯片巨頭SK海力士(US.SKHY)正式登陸納斯達克市場，該公司的美國存託憑證(ADR)收市升約13%。不過，芯片股行情未有因SK海力士ADR上市而恢復，反而美伊局勢升溫，令市場憂慮通脹預期上升帶動息率預期向上，加上有機構指SK海力士第二季營業利潤或遜預期，其韓股今日暴跌逾15%，港股的AI硬件股亦延續上日跌勢普遍急挫，其中建滔系插近兩成，長飛光纖光纜(06869)跌逾一成，聯想(00992)亦跌近半成，應如何部署？

（AP圖片）

機構料SK海力士次季營業利潤遜預期 晨星予ADR 160美元

SK海力士ADR上周五上市首日股價收升12.8%，收報168.01美元，較其韓股溢價約15%。至於SK海力士韓股今日跌逾15%，低見183.9萬韓圜。本港上市的XL二南方海力士(07709)急挫33%收報59.9元。Korea Investment & Securities預測，SK海力士第二季度營業利潤將達60.4萬億韓圜，可能比市場預期的65萬億韓圜低8%，因SK海力士來自高頻寬記憶體(HBM)的收入佔比高於同行，限制平均售價的上升空間。

SK海力士通過HBM將內存轉化為「定制化解決方案服務」的願景，是一種穩健的長期敘事，不過正如摩根士丹利和各大投資銀行所警告，內存本質上仍是周期性商品，「服務提供商」溢價僅在供應短缺時才會存在。晨星指，目前的記憶體市場周期成長遠超預期，但該行的基本假設仍然是周期動態趨於正常化，這將限制當前水平的上漲空間。該行不預期SK海力士能像美光(US.MU)等美國同業具有同樣溢價。韓國記憶體廠商的交易價格低於美國廠商，不僅是因為資本市場的差異，還因為結構性風險、勞動市場動態、工會對成本結構的影響，這種結構性風險溢價不太可能消失。基於該行對SK海力士韓股的估值為每股240萬韓圜，故給予其ADR每股160美元的估值，相當於2027年市帳率2.3倍。

機構：AI行情更多體現為結構性分化 分散配置至關重要

另外，隨著AI熱潮持續推升美股科技股估值，市場關於AI泡沫的辯論正愈演愈烈。從與網絡泡沫時期對比，到算力資本開支是否觸頂，再到獲利能否兌現，已成為全球投資者的焦點。近日，貝萊德、路博邁、聯博等國際資管機構相繼發布最新觀點，普遍認為當前市場雖存在局部過熱，但與2000年截然不同，AI行情更多體現為結構性分化，而非全面泡沫。

針對市場最關切的估值問題，貝萊德指，儘管席勒市盈率顯示美股估值回到網絡榮景時期，但反映未來預期的12個月前瞻本益比約21倍，尚處合理區間。股價上漲伴隨著企業盈利預期的同步上調。貝萊德強調，斷言AI泡沫即是否定其帶來生產率突破的潛力，而所有AI系統都離不開芯片、電力及數據中心等稀缺資源，相關基建企業將持續受益。路博邁亞洲主題股票投資負責人溫演道指，當前環境與2000年有本質差異。彼時市場情緒狂熱，估值全面脫離基本面，而今投資者決策審慎，資金高度集中於供需緊缺環節，且AI供應鏈正從龍頭向二、三梯隊擴散，結構性機會依然存在。然而，聯博觀察到，隨著全球雲廠商資本開支飆升，部分企業現金流壓力顯現，甚至有公司開始出售閒置算力，暗示硬體獲利預期的上修斜率將趨於平緩，這意味AI族群相對其他行業的超額收益可能收窄，分散配置至關重要。

展望下半年，上述機構建議採取「守正出奇」策略，一方面布局PCB、MLCC等供需緊張的硬件優質標的，另一方面可關注軟體及網絡類股，若其商業模式能藉助AI完成重構，或迎來估值修復。同時，適度配置銀行、消費等現金流穩健的非AI族群，以降低組合波動，應對潛在的預期兌付考驗。

建滔再遭大股東家族減持 花旗仍予目標價202元惟偏好建滔積層板

值得一提，建滔集團(00148)日前再遭大股東張國榮家族持有的Hallgain Management Limited減持。據聯交所披露，截至7月7日，Hallgain本月分三次減持建滔，持股由34.3%降至31.98%。花旗發表研報指，Hallgain持股自4月份高位44.5%起至今，已累計減持12.5%，最新持股降至7月6日的31.98%，今年至今淨減持11.78%。歷史上，Hallgain於建滔的持股比例在2004至2026年至今，大致介於約30.1%（2005年4月）至44.5%（2026年4月）之間。該行仍然相信Hallgain的持股不會跌穿30%，即觸發收購要約的門檻水平。

該行提及，在最壞情況下，如果Hallgain再減持約2%股份至30%的門檻水平，意味將有約2200萬股股份待售，而過去兩周的平均交易量為5400萬股。因此，這可能會在短期內限制股價上漲空間，儘管其估值仍顯得便宜，建議優先考慮建滔積層板(01888)而非建滔集團。短期內建滔集團不大可能再配售建滔積層板股份，建滔集團已將其於建滔積層板之持股比例由約74%減至約62%。建滔積層板仍為建滔集團最大的盈利貢獻來源，予建滔集團目標價202元及「買入」評級。

（建滔集團網頁截圖）

滙研：數據中心光纖市場面臨供應短缺 予長飛光纖目標價277元

另滙豐研究發表最新研報指，雖然預計2028年全球光纖總供應將有3%的過剩，但全球數據中心光纖市場預期將面臨19%的供應短缺，相信長飛光纖光纜在數據中心光纖領域的集中布局將獲得回報。

該行預測長飛光纖光纜利潤於未來兩年內將增長12倍（該股股價本年至今累升約兩倍），而目前H股交易於2027年預測市盈率10倍，因此估值具吸引力。該行首予長飛光纖光纜港股目標價277元，評級為「買入」，同時首予長飛光纖光纜A股(滬：601869)「買入」評級，目標價489元人民幣。

伍禮賢：宜待股價走勢好轉再吼 可揀建滔系、聯想及儲存芯片股

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，現時市場對於AI硬件股的投資情緒沒之前那麼進取，這很難避免，因無論哪個行業增長面多強勁，當累積了較顯著升幅後，市場一定會有些畏高情緒，任何風吹草動，都易引發股價出現較大波動，包括有指海力士季度盈利增長有機會偏低，或者早前傳出Meta(US.META)可能出售剩餘算力，都令市場擔心行業增長高峰期已見，導致一些概念股股價急速回吐。但若以行業基本面計，暫未有太多數據反映增長頂峰已過，若以一些上市公司業績來看，增長速度仍相對理想，惟現時環球投資市場心態不算很平穩，一方面有些股指仍處於高位，再加上息口環境或地緣政局不太穩定，所以當熱潮過去，股價一旦出現調整，幅度也頗明顯，但仍有契機令其股價再度回穩，最重要看其公布的業績，能否令市場重新相信其高速增長仍可維持較長時間。若未出現相關誘因，短線因整個板塊跌得較急，暫可先等等，寧待走勢好轉才再留意。

伍禮賢又建議不要著眼哪隻股份遭股東減持，反而要看哪個領域增長趨勢是否可以維持，譬如建滔系基本面仍相對強，待股價穩定些可再留意。另之前公布業績較理想的聯想股價走勢亦較強，也不妨留意。至於長飛光纖，質素還算可以，不過現時內地光纖擴產速度頗快，所以原本產品價格持續向上情況有機會受抑壓，所以留意建滔系、聯想，或一些儲存芯片股如兆易創新(03986)可能較好。

一眾AI硬件及AI基建概念股今日大多急跌，長飛光纖光纜跌12.58%收報139.7元，建滔集團跌19.18%報59.4元，建滔積層板跌18.71%報51.05元，聯想跌4.82%報23.3元，兆易創新跌15.29%報629元，長光辰芯(03277)跌12.71%報72.8元，曦智科技(01879)跌11.46%報302.8元，中科聞歌(01956)跌12.84%報75元，瀾起科技(06809)跌5.19%報332.2元，壁仞科技(06082)跌4.31%報43.04元，廣合科技(01989)跌7.13%報126.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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