13/07/2026 13:51

智譜(02513)創始人唐傑近日發布內部信函，宣布在行業加速商業化變現的當下，公司選擇採取「反直覺」的向上突破策略。未來兩年，智譜將戰略性投入長程任務、自治智能體系統、完全自我訓練與極致安全治理四大核心引擎，不追求短期應用變現，而是直指AGI的下一個技術高地。

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唐傑指出，人工智能變革的本質是「智能上界」的躍遷。AI正從感知、認知階段邁向通用人工智能（AGI），其標誌在於具備創造「相對論」級原創知識的能力。從AGI到超級智能（ASI）的趨勢已不可逆轉，這將徹底重塑整個技術棧與所有產業。

為此，智譜將上述戰略命名為「Touch High（摸高）計劃」。在人工智能從感知與認知向完全通用智能跨越的關鍵歷史節點，公司將以「摸高」的姿態，挑戰當前技術的物理與演算法極限。未來兩年，公司將集中資源進行戰略性投入，目標直指AGI的下一座高峰。

這筆投入將聚焦四大核心引擎：長程任務：推動AI從「即時問答」轉向處理「宏大工程」，顯著提升複雜、長時程任務的執行能力；自治智能體系統：構建包含成千上萬個不同專業「性格」與「技能」的智能體社會，實現多智能體協同與自治；完全自我訓練（Fully Self-Training）：通過AI與AI的博弈對抗（Self-Play）實現知識的「無中生有」，並在安全沙箱環境中賦予系統重構自身代碼的能力；極致安全治理：以最高標準構築安全防線，確保技術演進的可控與可信。

唐傑同時透露，智譜近日發布了迄今能力最強的開源模型GLM-5.2。該模型支持真正可用的百萬級上下文，在長程任務上繼續保持領先優勢，已面向全量用戶開放。公司將以最寬鬆的MIT協議正式開源，任何個人、企業或機構均可自由下載、部署與商用，無主體限制。

撰文：經濟通採訪組