13/07/2026 15:11

反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數(CCL)，上半年累升逾11%，錄8年來最勁；新盤貨尾亦較2024年初高位大減42%至1.68萬伙。面對內地跨境金融監管、港股波動、美國加息預期等逆風，下半年走勢如何？蓮華資產管理首席投資官兼管理合夥人洪灝接受訪問時表示，再升10%「easy」。對於席捲A股的量化交易，洪灦指脫離基本面的擁擠策略，每隔兩三年必迎來一次崩盤。

丁財淨流入，撐起港樓基本面

翻看本地新聞，樓市由賣家主導，從買家「不睇樓」以550萬元購入天水圍嘉湖山莊單位，以及深井縉皇居低層單位較同類高層貴近4%，即可見一斑。洪灝以往曾精準預測樓市大回調，並在去年年中已預言轉勢反彈。他分析了港樓反彈的原因，一是包括優才、高才、投資移民等內地資金蜂擁而來，帶來很多置業需求；二是香港的大學在內地擴招，令來港內地學生人數持續上升；三是IPO火爆帶來的財富效應及預期改善。

他強調，看一個地方的樓價變動，最簡單就是看人口變化，「香港很明顯是淨流入，與2019年情況截然不同」。他提及尖沙咀購物區人來人往，來港買保險、家族辦公室等推動香港財富管理規模超越瑞士，種種因素疊加，預期下半年樓價再升10%「easy」，即使美國真的加息0.25厘亦不會改變此基本面。

資金聚集、動能強度自然放大

再將話題轉到量化交易，從梁文鋒創立的幻方，到華爾街的Jane Street，皆為人津津樂道。截至6月底，國內量化股票多頭策略規模更較年初增長1.1萬億元人民幣，可謂A股最大的增量資金之一。

對此，洪灝直言，「不覺得量化有甚麼神秘」，說白了，量化交易就是依賴一兩個因子（如動能）去到某一個百分比而加倉的程式交易。正因如此，當所有人都用同一個因子、在同一個時間去加倉同一個標的物，資金的聚集、市場的寬度及動能的強度，自然會被放大很多倍，「我們現在見到（A股）就是這樣的情況」。

因子同質化，每兩三年必崩盤

如何看量化被普遍視作「賺的就是市場波動的錢」？洪灝認為，如果整個市場都變成量化交易的話，那麼這個投資就和基本面分析毫無關係。他舉例指，當看到某隻股票單季盈利飆升19倍時，分析師都會意識到此絕對不可持續，並考慮諸多因素，如怎樣擴充產能、資本開支規模、價格周期波動、潛在外來競爭等，強調這些都是作為基本面分析師的基本修養。

然而，量化就是價格和成交量，和基本面並無關係，「大家就是鬥快，看誰的GPU多，誰可以找到所謂更高效的因子」，惟鑑於市場的數據有限及公開，意味並不可行，因此這些所謂的量化投資每隔兩到三年都會出現一次崩盤。

他強調，短期來看，普通投資者可能非量化的對手，長遠來說，量化沒有辦法代替基本面分析，更何況現在隨便用Claude就可以寫代碼去做量化交易，「我反而覺得巴菲特那一套價值投資，會有更長的壽命，會活得更長，走得更遠」。

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