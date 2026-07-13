13/07/2026 16:44

地緣局勢持續惡化，伊朗上周末宣布無限期關閉霍爾木茲海峽。美軍中央司令部周日開始對伊朗發動新一輪打擊。美國總統特朗普在社交平台發文指，兩國停火協議已結束。受中東局勢影響，布蘭特期油突破每桶78美元。港股今早小幅低開，早段偏好倒升，惟午間休市再次報跌。午後恒指維持窄幅爭持，最終全日收報24213，升38點或0.2%，主板成交超過3095億元。國指收報8065，升26點或0.3%。科指收報4676，跌45點或1%。另外，北水在上周五錄得約60億元淨流出後，今日恢復淨流入約90億元。

建滔雙子今日領跌AI硬件股，建滔積層板(01888)大跌18.7%，報51.05元；建滔集團(00148)跌19.2%，報59.4元；華虹(01347)跌7.1%，報172.3元，連跌兩日累跌14.6%；中芯(00981)跌1.6%，報78.35元，連跌兩日累跌6.2%。

上周五ADR首掛升13%後，SK海力士韓股今早低開後跌幅持續擴大，拖累韓股跌8%觸發全面熔斷機制，SK海力士其後童一步重挫逾12%。追蹤其股價的ETF南方兩倍海力士(07709)今日大挫逾三成，收跌33%，報59.9元。

瑞銀發表報告，將MiniMax(00100)目標價大削一半至500元，更批其AI模型與主流技術差距擴大，股價大瀉17.1%，報222.6元；相反看好智譜(02513)，該股今早曾升逾3%，收升0.3%，報1645元。

科網股個別發展，阿里(09988)升0.5%，報110.7元；騰訊(00700)跌0.6%，報457.6元，連跌三日累跌4.4%；小米(01810)無升跌，報25.84元；美團(03690)跌1%，報77.95元；快手(01024)升1.3%，報43.6元，連升兩日累升3.6%；百度(09888)跌1%，報114.3元。

英矽智能(03696)與康哲藥業(00867)達成中樞神經系統領域藥物合作，英矽智能最多可獲總額約12億元人民幣的里程碑付款以及淨銷售額分成。英矽智能升5%，報44.94元；康哲藥業升3.8%，報12.35元，連升兩日累升4.6%。

泡泡瑪特(09992)獲「中國巴菲特」之稱的知名投資者段永平再度增持，涉資近16億元。泡泡瑪特一度升逾4%，收升1.9%，報153.5元。

賽力斯(09927)預料中期最多盈轉虧最大18億人幣，問界料虧最多13億人幣，該股今日低開逾半成，隨後跌幅擴大，收跌13.6%，報41.32元。

中國宏橋(01378)發盈喜升3.6%領漲藍籌，報21.48元；龍湖(00960)升3.3%，報6.3元；潤啤(00291)升3.2%，報22.92元。

恒指三大成交股份依次為中芯、阿里及騰訊；科指三大成交股份依次為智譜、中芯及阿里。

撰文：經濟通市場組