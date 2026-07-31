13/07/2026 17:45

外圍科技股走弱，今日（2日）A股全天震盪，三大指數全部收低，滬綜指跌2.03%報4028.9點，科創50指數大跌7.7%，創2025年4月7日以來最大日跌幅，深成指挫3.85%，創業板指軟5.71%。滬深兩市成交額3.45萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量2094億或5.7%。面上，半導體芯片股持續調整。

今日A股三大指數全部收低，科創50指數大跌7.7%，創2025年4月7日以來最大日跌幅。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7866，較上個交易日4時30分收盤價升69點子，全日在6.7834至6.7980之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8088，較上個交易日跌21點子，較市場預測偏弱約160點。

今日新聞精選

1. 日本傳媒繼續關注有日本人因涉嫌違反稀土出口管理規定而在遼寧大連被拘留一事。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上再被問及此事時強調，中方是依法依規辦案，「具體的案件情況請向中方的主管部門詢問」。郭嘉昆昨日曾就同類問題表示，有關案件正在依法辦理。中方主管部門依法查處違法犯罪案件，日方應該教育提醒在華日本公民和企業遵守中國的法律法規。

2. 商務部新聞發言人何亞東今日表示，中歐貿易投資磋商機制是中歐在經貿領域新建立的常態化交流機制，雙方商定每年舉行1至2次部長級會議。中方已邀請歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇於今年秋季訪華，舉行磋商機制的第二次例會。何亞東並稱，首次會議期間，雙方就中歐經貿關係的新定位達成共識，即穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴；這有助於改善廣大中歐企業的預期，為中歐乃至全球經濟發展注入更多確定性和正能量

3. 據《財聯社》報道，多地證監局近期正積極推動轄區內符合條件的券商積極申報基金投資顧問資格；此前中證協已發文明確鼓勵更多券商申請基金投顧業務資格。業內人士指出，此次監管集中推動資格申報，是基金投顧試點轉常規之前的重要中間過渡環節。去年8月，基金投顧業務已被正式納入券商分類評價專項指標，隨著試點轉常規進入倒計時，資格申報擴容意在引導更多券商提前布局基金投顧業務。

4. 在今日舉行的2026上海國際具身智能產業博覽會（CIEI2026）開幕式上，中國機電一體化技術應用協會和上海市國際展覽（集團）有限公司聯合發布了《中國具身智能產業發展報告（2026）》。報告稱，中國已成為全球增長最快的具身智能市場之一。據多家研究機構測算，中國具身智能市場規模從2018年的約2133億元增至2026年預計的1.09萬億元，年均複合增長率為22%至23%。

5. 據《證券時報》報道，九元航空有限公司1日發布通知，自7月5日零時起的國內客票下調國內航線旅客運輸燃油附加費徵收標準，800公里（含）以下航線調整為50元，800公里以上航線調整為100元。與調整前相比，分別降低了30元和50元。目前中國各航空公司國內航線燃油附加費都是統一價格，這意味著7月5日起將實現普跌。

6. 據《中國證券報》報道，內地多地昨日發布6月樓市成交數據，部分熱點地區成交數據表現不俗。其中，6月北京市二手住宅網簽量為16618套，環比增長4.0%，同比增長9.8%。該網簽量數據是近五年同期最高水平。6月份，深圳一二手住宅成交量為8878套，環比下滑11.9%，同比上升14.2%；一二手住宅成交量為2021年以來同期新高。

7. 中指研究院發布的百城房價指數顯示，受多數城市價格仍在調整影響，6月百城二手住宅均價為12639元/平方米，環比下跌0.42%，跌幅較5月擴大0.1個百分點。其中12個城市上漲、88個城市下跌，核心城市中上海按月升0.1%，為連續第4個月上漲；深圳漲0.03%。

8. 人力資源社會保障部近日部署啟動2026年高校畢業生等青年就業服務攻堅行動，從7月起至12月，面向2026屆離校未就業高校畢業生和登記失業青年，集中提供實名登記、職業指導等全方位就業服務。此外，人社部還啟動第七屆「百日千萬招聘專項行動」，利用100天左右時間，集中組織線上線下招聘對接活動，助力各類勞動者就業。人社部為期一個月的互聯網企業雲端招聘月活動亦已於近日開展，超5000家互聯網企業集中釋放超20萬個就業崗位。

撰文：經濟通中國組