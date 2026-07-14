14/07/2026 08:44

美國總統特朗普周一（13日）宣布重新封鎖霍爾木茲海峽，並向過境船隻徵收20%費用。受消息衝擊，國際油價飆逾9%，加劇通脹憂慮並觸發美股拋售潮，其中納指重挫1.5%。

特朗普在社交平台發文宣布，美國將重新實施針對伊朗的所謂「伊朗封鎖令」，並自封為「霍爾木茲海峽守護者」，將對所有行經該水域的貨運船隻徵收高達20%費用，以補償美軍確保中東安全的成本。

消息刺激國際原油價格急速反彈。紐約期油飆升9.1%，報每桶77.92美元，而布蘭特期油的升幅更達9.2%，報每桶83.07美元。

油價急升引發市場對通脹死灰復燃的恐慌，拖累美股三大指數全線下挫。道指收市跌138.37點，或0.26%，報52498.64點；標指跌60.05點，或0.79%，報7515.34點；納指跌408.43點，或1.55%，報25873.18點。

半導體板塊承受沉重沽壓，其中南韓記憶體巨頭SK海力士(US.SKHY)股價急瀉9.3%，同業美光科技(US.MU)及SanDisk(US.SNDK)亦分別下挫4.3%及12.6%，AMD(US.AMD)及英特爾(US.INTC)跌幅亦介乎4.2%至6.1%。

此外，摩根大通(US.JPM)、高盛(US.GS)及摩根士丹利(US.MS)等主要美國銀行股，以及Netflix(US.NFLX)與強生(US.JNJ)等大型企業在公布業績前夕紛紛走低，反映投資者的避險情緒正持續升溫。

受中東地緣政治局勢急劇惡化及油價飆升影響，國際金價顯著受壓，現貨黃金急跌3%，報每盎司3995美元，紐約期金亦挫2.7%，報每盎司4000美元。

圓匯維持在162日圓高位

美匯指數呈現震盪整固格局，企穩於101水平上方，盤中報約101.27水平，升約0.3%。美元兌日圓匯率持續於高位徘徊，維持在162的水平爭持，日內報162.43，升4%。歐元兌美元於1.14爭持，日內報1.1382，微跌0.2%。

撰文：經濟通國金組