14/07/2026 08:58

要聞盤點

1、美國與伊朗圍繞波斯灣及霍爾木茲海峽的軍事衝突再度升級，國際原油價格急速反彈，引發市場對通脹死灰復燃的恐慌，拖累美股三大指數全線下挫。道指收市跌138.37點，或0.26%，報52498.64點；標指跌60.05點，或0.79%，報7515.34點；納指跌408.43點，或1.55%，報25873.18點。

2、美國總統特朗普在社交平台發文宣布，美國將重新實施針對伊朗的所謂「伊朗封鎖令」，並自封為「霍爾木茲海峽守護者」。他表明出於維持區域公平的原則，將對所有行經該動盪水域的貨運船隻徵收高達20%的「補償費」，意味著每艘過境海峽的超級油輪需繳費約3000萬美元。

3、美聯儲理事沃勒周一（13日）就通脹形勢發表講話，對當前物價走勢表達擔憂，並警告當局不應重蹈過去的作戰思路。他指出，在決定加息前應耐心等待更多經濟數據出爐，但同時強調若通脹持續高企，短期內仍有收緊貨幣政策的必要。

4、隨著關稅退款激增，美國聯邦預算赤字本財年首次擴大，僅6月份預算赤字就達到1200億美元。

5、據美國銀行對基金經理的最新月度調查，現時全球投資人對日圓的看空情緒已達到2022年來最高水平，僅10%看好日圓，較6月的12%下滑。受訪者合計管理資產規模達6680億美元。

6、匈牙利國會以133票贊成、6票反對，通過罷免總統舒尤克的法案。法案指出，社會已對舒尤克嚴重失去信任。匈牙利新總理毛焦爾稱，若舒尤克不在五天內簽署法案，國會將對其作出彈劾。

7、中國國務院表示，原則同意《擴大消費「十五五」規劃》，目標到2030年社會消費品零售總額達到60萬億元人民幣水平。

8、內地快時尚服飾銷售平台希音(Shein)據悉最快8月赴港IPO，或募資最高234億，該企業在上周五取得了中國證監會對推進香港IPO計劃的批准。