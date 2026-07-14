14/07/2026 09:25

據《紐約時報》報道，美國總統特朗普已正式通知國會，針對伊朗戰事重新爆發，特朗普指將重新封鎖霍爾木茲海峽，禁止伊朗的船隻或客戶進出海峽，並對其他使用海峽的貨物收取20％費用。伊朗方面則強調絕不允許美國干涉霍爾木茲海峽管理，將對美軍擅自闖入航道予以強力回擊。

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戰事正式恢復刺激油價暴升，隔晚布蘭特期油急升至83美元之上，今早亞洲時段升幅再擴大，現報約85美元，較本港昨日收市時段升超過9％；紐約期油同樣較本港昨日收市時段升逾9％，現徘徊80美元附近。

隔晚美股三大指數受壓，道指跌0.26％，納指跌1.55％，標普跌0.79％。晶片股賣壓加劇，費城半導體指數跌4.78％。

早盤三大美指期貨跌幅不算大；道期跌163點或0.32％，納期跌64點或0.19％，標普跌16點或0.21％。亞太股市早盤反覆，昨日大跌9％韓股現反彈逾2％，日股反而跌不足1％。

*中概股個別走，ADR偏弱*

中概股個別發展；阿里巴巴升0.02％報112.35美元，拼多多跌0.67％報84.56美元，京東升2.41％報28.88美元，百度跌3.52％報113.39美元，小鵬跌0.61％報12.95美元，理想升0.66％報12.18美元，蔚來升3.14％報4.93美元，貝殼升3.21％報16.07美元，攜程跌1.03％報42.36美元。

ADR普遍較港股收低；騰訊(00700)ADR較港股低0.65％，折合454.6港元；小米(01810)ADR較港股高0.09％，折合25.9港元；美團(03690)ADR較港股低0.57％，折合77.5港元；友邦(01299)ADR較港股高0.10％，折合72.5港元；滙控(00005)ADR較港股低0.04％，折合153.7港元；港交所(00388)ADR較港股低0.26％，折合386.6港元。

*輪商加開牛區市場反應未算高漲*

昨晚恒指夜期跌43點，報24158，較現貨低水56點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24090，跌80點，較恒指現貨低水111點，恒指料跟隨低開約100點。

美國正式向國會通知意味美伊戰事已正式恢復，但目前港股正處於反彈勢頭，彈勢是否終止仍要看資金流表現。參考恒指牛熊證街貨分布，昨日港股窄幅上落後輪商加開牛證區，新增23700至24099約400點街貨區，合計吸引淨新增518張對應期指張數，初步反殺誘因不大，但仍要密切留意區內新增街貨速度；往下是23600至23699目前涉1027張對應期指張數，為目前最重貨牛區，料23600約10天線附近為目前較大支持所在。

撰文：經濟通市場組