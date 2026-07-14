14/07/2026 13:15

美伊正式撕破此前簽署的諒解備忘錄，重新互相封鎖霍爾木兹海峽，油價應聲漲金價應聲跌，亞股早段反覆盤中確認跌勢，港股表現同樣偏軟，恒指一度下跌超過300點穿兩萬四，低見23902，下殺小量牛倉後指數回升，半日收報24099，跌113點或0.5%。恒生中國企業指數報8031，跌34點或0.4%。恒生科技指數報4609，跌66點或1.4%。北水半日淨流入近50億元，主板成交近1620億元。

聶振邦：港股再求突破需兩條件

中東局勢急轉直下，港股早盤明顯回吐，跌幅一度擴大至逾200點，時隔三日再度失守24000心理關口，不過低位有承接，跌幅明顯收窄更一度倒升，可惜後繼無力，指數再度回落到24000關爭持。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，美伊近期衝突升溫，本質上更多是為談判積攢籌碼。從觀察來看，環球股市受戰事牽連的影響相對有限，預計短期內將維持「邊打邊談」的格局。而港股在月初顯著上揚後，現階段出現小幅回調屬於正常現象，預期本周會再度挑戰24500點阻力位，但能否成功突破需視乎科網權重股走勢以及明日（15日）公布的內地三駕馬車數據。他補充，市場預測社會消費零售數據依舊呈現倒退，若實際零售數據為正，料會帶來提振效果；若僅符合市場預期，則會為港股帶來壓力，下方的支持位料為23800點。

戰事消息發酵後，加息預期升溫，交易員預計美聯儲本月加息概率約50%。聶振邦認為，本月加息的機率偏低，反而應留意9月加息的概率。按照目前的市場預測，9月加息的機率接近六成，甚至有加息半厘的可能，但具體加息預測則須觀察未來的通脹數據。

國際地緣政治局勢急劇惡化，刺激國際原油價格大升，布蘭特期油價格回升至85元水平，聶振邦表示，布油本周有可能會在盤中衝擊90美元高位，但較難收於90美元水平，收市在88美元已是較高水平，而下方80美元有支持。而加息升溫，金價受壓，黃金現貨跌回每盎司4000美元下方，聶振邦同樣認為，金價盤中下穿4000美元關是正常現象，但收盤跌破4000美元的概率不大，除非加息憂慮持續升溫，預期短線金價收盤價格位於4000至4050美元之間。

半導體股份持續走弱將拖累AI醫藥股

英矽智能(03696)近期密集迎利好，公司此前預期今年上半年收入及利潤扭虧為盈，收入約1.025億至1.065億美元（折合約8億至8.3億港元），按年增長約272.7%至287.3%；淨利潤約3350萬至3950萬美元（折合約2.6億至3億港元），而去年同期則錄得淨虧損1920萬美元（折合約1.5億港元）。昨日（13日）英矽智能再宣布，已與康哲藥業(00867)達成中樞神經系統領域藥物研發戰略合作，公司有望獲得總額最高約12億元人民幣的里程碑付款及淨銷售額分成。

聶振邦表示，英矽智能與同業晶泰科技(02228)業務屬性相同，均以AI為技術基礎發展醫藥業務，股價走勢亦常呈同向聯動，差別在於輪動節奏：晶泰自6月下旬啟動漲勢，漲至7月6日才進入整理；相對之下，英矽智能近幾個交易日上漲節奏更明顯，屬「輪動補漲」行情，兩者存在周期差。但他提醒，若全球半導體類股持續走弱，會拖累整體AI產業，英矽與晶泰短線皆難獨善其身。

談及英矽短線走勢，聶振邦直言，該股過往長期虧損，即便最樂觀估算，也要到今年才有機會全年扭虧，畢竟去年全年虧損逾3.5億元，一次性扭虧難度不低，但幸好AI醫藥賽道前景具備吸引力。從技術面來看，英矽在盈喜當日單日大漲逾7%後，隨即一兩個交易日漲勢停滯、交投趨靜，若未能穩守48元，難言看好，後市大概率維持42至48元區間橫行。

撰文：經濟通通訊社市場組