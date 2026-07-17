14/07/2026 16:14

港華智慧能源(01083)執行副總裁張勁柏接受傳媒訪問時指出，維持於2027年或28年新能源業務利潤或收入佔比50%目標不變，指公司在零碳園區續開發與國內知名工業客戶綠電直連，支持未來數年重點收益，當中除了電費收益，且要涉及用戶用電需求調整、餘電出售交易等，均需要算法配合降低企業成本，他亦形容相關客戶用電曲線較多。

港華智慧能源執行副總裁張勁柏

配以AI運算調配用電，抵抗市場化新規影響

利用深圳一商場閒置屋頂鋪設光伏組件，提供20%商場電力，採用隆基單晶矽555W組件424塊

他提到，其實公司較受發改委「1502號文」影響，即取消行政規定分時段電價，如高峰期用電電價價差，改由供需雙方通過市場化協商來確定價格。為應對影響，公司通過智能微網（EaaS）及虛擬電廠（VPP），分別透過AI，準確地配對發電和用電需要，預測用電情況，並自動調整能源使用方式；把分散的能源設備集合起來，像一間「看不見的發電廠」參與電網調度和電力市場交易。公司數位平台TeraPlanet碳汭星雲數能平台為零碳園區上述的解決方案技術核心。張勁柏稱，用綠電直連及屋頂光伏，相比直接從電網買電，平均減低20%成本。

推第三方代理交易服務

場內另設有柔性增容設備

在推行工商業分布式光伏及儲能類REITs以外，公司亦從收益方面轉型，張勁柏指出，會提供第三方服務套餐，擔當代理交易一方，確保投資方底層收益，並只收取服務費。

港華智慧能源截至去年底，可再生能源業務覆蓋128個零碳智慧工業園區；智慧能源項目2000個，亦在全國累計鋪設超過1000個光伏項目，總併網容量2.8GW，主要服務製造、商業、物流等減碳需求較大的行業。其中，包括在深圳羅湖知匯廣場，利用商場閒置屋頂鋪設光伏組件，為商場提供20%電力，建設235kW屋頂光伏電站，採用隆基單晶矽555W組件424塊，可提供綠電每年26.6萬kWh，減碳量每年120噸。另在場內通過AC/DC轉換裝置，將商場兩部1000kVA變壓器連接，並接入光伏、儲能、充電樁以及常規負荷的柔性增容設備。儲能方面，採用OPzV固態鉛酸蓄電池，為氣相納米二氧化矽凝膠作為電解質材料的鉛酸固態電池，裝機規模30kw/180kwh。

場內儲能裝機規模30kw/180kwh

撰文、攝影：經濟通採訪組記者許英略深圳直撃