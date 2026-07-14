14/07/2026 16:56

美伊正式撕破此前簽署的諒解備忘錄，重新互相封鎖霍爾木茲海峽，油價應聲漲金價應聲跌。港股全日經歷過山車行情，早段跟隨亞股插水，恒指一度下跌超過300點穿兩萬四，低見23902，下殺小量牛倉後指數跌幅收窄，至午後市況突然轉晴，指數即時倒升且升幅逐步擴大至過百點，恒指全日收報24340，升127點或0.5%。恒生中國企業指數收報8103，升37點或0.5%。恒生科技指數收報4679，升3點或不足0.1%。

接下來港股市場將迎來兩重關鍵數據，其一是美國將公布6月CPI和核心CPI，預期通脹表現隨美伊和談而窄幅放緩，其二則是中國明天將公布第二季GDP及6月一系列經濟「三駕馬車」數據，預計GDP增長低於官方定下的全年增長目標。觀望情緒下港股成交仍呈強，主板成交超過3129億元，北水淨流入110億元，計及上日累計流入200億元。

南方兩倍海力士(07709)今日（14日）坐過山車，早段因韓股開盤下挫，該ETF表現曾瀉近19%，但韓股午後回升，帶動南方兩倍海力士收復失地，全日收升8.85%，報65.2元，總成交額高達235.33億元；傳三星有意跟隨在美發行ADR，南方兩倍三星(07747)升6.91%，報95.3元。

一眾AI硬件股午後亦見拉抬，建滔積層板(01888)飆14.2%，報58.3元，母企建滔集團(00148)升8.84%，報64.65元；長飛光纖光纜(06869)升10.16%，報153.9元，兆易創新(03986)升9.54%，報689元，基本半導體(09971)升8.76%，報42.2元。藍籌中芯(00981)無升跌，報78.35元，聯想集團(00992)跌0.6%，報23.16元。

霍爾木茲海峽重返封鎖，資源股集體飆漲，鋁業雙雄之中，中鋁(02600)漲9.59%，報8.23元，中國宏橋(01378)升7.08%，報23元；洛鉬(03993)升7.34%，報15.95元；油價返回80美元水平，中石油(00857)升3.46%，報9.57元，中石化(00386)升2.44%，報4.19元，中海油(00883)升2.43%，報22.8元；儘管金價試穿4000美元關口，紫金(02899)仍倒升3.25%，報30.5元。

半導體板塊回調，百度(09888)旗下崑崙芯上市仍無期，股價全日急挫7.26%，報106元；其他科網股方面，網易(09999)跌2.51%，報201.8元，騰訊(00700)跌0.31%，報456.2元，美團(03690)升1.6%，報79.2元，小米(01810)升0.77%，報26.04元。

中字頭今日跑輸大市，中海外(00688)跌1.37%，報12.92元，中聯通(00762)跌1.08%，報6.41元，中行(03988)跌0.59%，報5.07元，建行(00939)跌0.49%，報8.18元，中移動(00941)跌0.19%，報79.1元。

比亞迪電子(00285)急漲8.29%，報23.24元；友邦(01299)升2.35%，報74.1元。

恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。科指三大成交股份依次為騰訊、智譜(02513)及阿里，智譜收報1600元，跌2.7%。

撰文：經濟通市場組