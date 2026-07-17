15/07/2026 08:52

要聞盤點

1、美股周二（14日）收市全線向上，雖然IBM(US.IBM)發布盈警導致股價暴瀉25%，但美國6月通脹數據顯著低於預期，銀行股業績交到功課，加上記憶體晶片板塊強勢反彈，成功提振市場整體投資氣氛。道指收市升9.63點，或0.02%，報52508.27點；標指升28.25點，或0.38%，報7543.59點；納指升233.83點，或0.9%，報26107.01點。日經指數開報68182點，跌28點。

2、美軍恢復對伊朗的海上封鎖並發動新一輪空襲。特朗普稱美國下周將打擊伊朗的電廠和橋梁。而伊朗再次將美國盟友科威特作為重點攻擊目標

3、特朗普放棄對霍爾木茲海峽貨運按20%比例收取補償費的計畫，轉而要求海灣國家對美國直接投資。

4、特朗普宣稱將與伊拉克達成龐大的石油交易，據悉美國支持伊拉克-敘利亞輸油管道項目，以削弱伊朗影響力。

5、美國6月份消費物價指數(CPI)按年升幅顯著回落至3.5%，不僅低於5月的4.2%，創下自2020年4月以來的最大單月降幅，更優於市場預期的3.8%。市場轉向更鴿派的貨幣政策定價，利率期貨市場目前預計當局7月加息0.25厘機率只有約15%。

6、美聯儲主席沃什在國會聽證會上淡化單月CPI數據影響，重申對高通脹零容忍，誓言要恢復價格穩定。但就目前經濟狀況而言，沃什表示持樂觀態度，稱勞動力市場總體穩定。

7、「股神」巴菲特宣布將於未來8年內全數處置其持有的巴郡(US.BRK.A)股份，並將總值近60億美元的股票捐贈予四個家族慈善機構，同時正式終止對蓋茨基金會的長期捐贈。

8、中國對歐盟的6月貿易順差創下歷史新高，同比大升27%，達329億美元；中國對德國貿易順差更按年增逾倍。歐盟目前正研議新措施以保護本土產業免受低價商品衝擊。

9、人民銀行周三將開展創紀錄規模的6個月期14000億元買斷式逆回購操作，考慮9000億元創下新高的到期規模，此次操作淨投放5000億元，為該品種自2月以來首次轉為淨投放。

10、DeepSeek據悉開始籌備內地IPO，最快今年遞交上市申請，該企業擬在IPO前繼續進行私募融資，目標投前估值至少為4800億元人民幣。

11、據悉OpenAI正在開發的首款硬件設備是一台可移動、無屏幕的智能音箱，將幫助用戶控制智能家居設備、播放媒體內容、並調用ChatGPT的廣泛功能。

12、長鑫科技IPO發行價定為8.66元人民幣，預計最高募資666億元人民幣