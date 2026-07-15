15/07/2026 09:20

美國公布6月份CPI按年升3.5％，顯著低於市場預期的3.8％，亦較5月份增4.2%顯著放緩，按月更跌0.4％，創下自2020年4月以來的最大單月降幅。此外，美國總統特朗普撤回對通過霍爾木茲海峽收取的20％過路費，油價自高位回落。利率期貨顯示，本月底加息機會由42％大降至約15％，三大指數小幅上揚；道指升9點報52508，納指升233點報26107，標普升28點報7543。

（資料圖片）

*中資股隔晚表現平平*

中概股表現平平；阿里巴巴跌0.03％報112.32美元，拼多多跌0.77％報83.91美元，京東跌0.14％報28.84美元，百度跌3.23％報109.73美元，小鵬升3.17％報13.36美元，理想升2.38％報12.47美元，蔚來升1.62％報5.01美元，貝殼升0.19％報16.10美元，攜程升0.12％報42.41美元。

ADR造價較港股收市個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.22％，折合457.2港元；小米(01810)ADR較港股低0.50％，折合25.9港元；美團(03690)ADR較港股低0.16％，折合79.1港元；友邦(01299)ADR較港股高0.79％，折合74.7港元；滙控(00005)ADR較港股高1.94％，折合155.6港元；港交所(00388)ADR較港股低0.11％，折合388.6港元。

*好友漸進取惟未形成反殺風險*

昨晚恒指夜期升44點，報24400，較現貨高水59點。隔晚美國通脹放緩消息公布後，晶片股普遍反彈，上市第三個交易日海力士ADR單日暴升逾27%，較韓股溢五成，今早海力士韓股裂口急飆逾一成，帶動KOSPI抽彈約6％；日股受惠跟升近1％。

美國通脹放緩抵銷不少美伊戰爭復打利淡，亦有利晶片股從深度調整中喘氣，預計環球市場氣氛今日普遍回升，加上SK海力士ADR大升料利好本港AI硬件概念，帶旺市場氣氛。參考恒指牛熊證街貨分布，上日仍以貼價牛倉小幅進取為主，23700至23999約300點區間淨增532張對應期指張數街貨，未算構成反殺壓力。相反熊倉昨日即使淨減244張街貨，但24500至24699約200點區間仍有1290張對應期指張數，預計今日大市跟升阻力位於24700附近。

撰文：經濟通市場組