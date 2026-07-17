15/07/2026 17:11

近日內險股接連發盈喜，繼新華保險(01336)料中期盈利按年最多升六成後，中國人壽(02628)料中期多賺逾兩倍，有大行指其業績勝預期，估值仍具吸引力，股價今日早段曾飆逾半成至約30元，其後卻最多倒跌逾3%。值得一提，國壽昨日（14日）受新華保險盈喜刺激，已升近4%，除新華保險外表現最佳，今日衝高後即見回吐，惟內險股相對大市普遍仍較落後，或可吼位吸納，應如何部署？

（Shutterstock圖片）

國壽料中期盈利最多增2.35倍 獲良好投資業績

中國人壽預計2026年中期歸屬於公司股東淨利潤約1289.33億元至1371.19億元人民幣，按年增加約880.02億元至961.88億元人民幣，按年增長約215%至235%。

國壽表示，錨定「三堅持」、「三提升」、「三突破」高質量發展核心思路，持續深化資產負債聯動，深入推進產品和業務多元，科學管理負債成本，有效提升投產效能，公司可持續發展基礎進一步夯實。公司投資堅持服務實體經濟，踐行長期投資、價值投資、穩健投資理念，圍繞資產負債匹配做好長期投資布局，提升投資專業能力，不斷增強投資組合收益韌性和長期回報潛力。公司資產配置持續優化，新質生產力等領域布局穩步推進，取得良好投資業績。

瑞銀：國壽上半年盈利勝預期 維持目標價40元

瑞銀發表研究報告指，國壽上半年純利大幅增長，超出市場預期，因此將其2026年全年盈利預測上調37%，但維持H股目標價於40元不變，並重申「買入」評級。該行指，國壽上半年淨利潤按年增長215%至235%，達到約1290億至1370億元人民幣，遠高於市場原先預期的1200億元人民幣。單計第二季，淨利潤更按年增長8倍至8.7倍，達1090億至1180億元人民幣。盈利大幅上升主要受惠於兩大因素：一是投資收入顯著增長，二是保險業務表現改善。

瑞銀指，在投資收入方面，得益於股市反彈及保險資金規模擴大。今年第二季中國股市表現強勁，滬深300指數上升12%，遠勝去年同期僅升1.3%。此外，國壽的投資組合偏向於以公允價值計入損益的股票(FVTPL)，特別是科技板塊，而科技股在今年第二季表現突出，中證科技50指數上升70%，帶動整體回報。在保險業務方面，第二季利率下跌幅度收窄，對變費率合約(VFA)帶來正面影響。不過，新業務價值(NBV)的增長動能有所放緩。預計今年上半年新業務價值按年增長33%，低於第一季的76%。這主要由於去年同期已有提前銷售的基數效應，加上今年第二季監管對銀行保險佣金一致性要求更嚴格，影響銷售節奏。展望第三季，預計盈利增長將面對壓力，主因股市出現調整，滬深300指數截至第三季初已回落3.7%，科技股表現亦轉弱。同時，新業務價值的按年增長動能預料進一步放緩。

摩通：短期股價料有正面反應 大摩：估值仍具吸引力

摩通則指，國壽發出正面盈利預告，預計2026年上半年淨利潤將按年增長215%至235%，達到1289.33億至1371.19億元人民幣，接近市場全年盈利預期。預期短期股價將有正面反應，因為市場未有為如此規模的盈利上行定價。然而，由於大部分升幅可能由投資帶動，包括FVTPL權益估值收益，關鍵辯論應很快從標題盈利轉向潛在每股派息上行的規模。在披露中，公司指出多項驅動因素支持強勁盈利，包括審慎的資產負債管理、產品多元化、負債成本控制及有效的投資執行。不過，該行相信盈利升幅的大部分可能歸因於分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的權益持有投資收益大幅增加。

摩通預期國壽2026年預測每股派息0.89元人民幣，按年僅增長5%，看來保守。與亞洲其他主要保險公司不同，國壽並無具體股東回報政策。不過，管理層指引穩健每股派息增長，該行將其解讀為累進派息政策。2025年，公司首次提出中期股息，中期股息為0.238元人民幣，全年股息為0.86元人民幣，意味派息比率分別為16%及18%。若國壽維持穩定派息比率，每股派息可能於2026年潛在翻倍，前提是中國股市保持穩定。展望未來，相信持續的壽險銷售強勁、負債準備金、合約服務邊際增長勢頭及增強的償付能力資本管理仍是關鍵基本面驅動因素，予「增持」評級，目標價40元。

另大摩稱，國壽公布上半年初步業績，股東應佔淨利潤預計達1289億至1371億元人民幣，按年增長215%至235%，表現強勁。此盈利水平反映年化股本回報率約為40%，領先同業。預期單計第二季度淨利潤介乎1094億至1176億元人民幣，按年大增800%至900%，表現大幅超越保險業界。強勁投資收益應是推動盈利大幅上升的主要動力，得益於第二季度科技股表現優異，特別是科創板50指數在當季上升76%，加上資產配置更趨增長導向，進一步提升投資回報。此外，預計國壽上半年新業務價值增長亦超過30%，持續跑贏同行，儘管整體保險銷售在第二季度普遍放緩。預計中國人壽將於8月底公布上半年完整業績，屆時有望交出極為出色的成績單。現時其H股估值仍具吸引力，相對於持續改善的基本面而言，股價尚未完全反映潛力，予「增持」評級，目標價38.9元。

新華保險料中期盈利最多升60% 獲良好投資收益

新華保險預期截至6月30日止中期歸屬於母公司股東的淨利潤207.19億至236.78億元人民幣，按年增長40%至60%，中期歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤預計為207.89億至237.58億元人民幣，增長40%至60%。

集團指，業績預計增長主因聚焦壽險主營業務發展，加強「保險+服務+投資」三端協同聯動，提升經營與服務能力，豐富完善醫康養等領域的客戶服務，加大AI科技投入、深度服務賦能，市場競爭力穩步提升，推動壽險主營業務的價值增長，不斷強化投研能力建設，優化資產配置結構，加大對科技創新企業和新質生產力的投資支持力度，取得良好投資收益。

（截自新華保險網頁）

摩通：盈喜提振市場情緒惟股息增長方為關鍵 偏好平保予目標價90元

摩通指，新華保險發布盈喜，預計今年上半年淨利潤將錄得40%至60%的按年增長，達到207億至237億元人民幣，這與市場對其全年預測的307億元人民幣相比，預計將對內險股的市場情緒及盈利預測修訂帶來支持。此外，今年上半年滬深300指數累升7.6%，加上10年期中國國債收益率由3月底的1.81%放緩至6月底的1.73%，市場背景改善，強勁的投資收益有望推動整個內險板塊上半年的盈利上行。特別是國壽和中國太保(02601)，因其分類為FVTP的權益資產敞口較大，盈利潛在上行空間尤為顯著。不過，在IFRS-17/9會計準則下，市場對盈喜的反應已變得日益挑剔，因為大部分利潤波動實質上是由資產負債表上的未實現估值收益所驅動，而這些未實現收益通常不直接用於股息分配。因此，投資者未來料將減少關注表面的淨利潤超預期表現，而是更聚焦於強勁的盈利能否轉化為更高的中期每股股息、合同服務利潤質量的改善，以及人身險銷售動能的持續性。預期中期股息的增長幅度將是關鍵的盈利相關催化劑，尤其是對於資本狀況強韌、且實行漸進式股利政策的保險公司。

摩通在行業中首選平保(02318)。該行指，港股上市的內險股今年以來表現落後，其中平保H股的市場共識預測股息率已升至6.4%。鑑於其每股股息增長前景穩定、壽險業務基礎穩固，加上預期今年新業務價值按年增長36%及營運利潤按年增長11%，目前是累積平保H股的良機，維持其「增持」評級及目標價90元。該行同樣維持國壽H股「增持」評級，目標價40元，認為其或受惠於潛在的盈喜動能；太保H股亦維持「增持」評級，目標價43元，其股息率具備5.5%的吸引力。整體而言，該行繼續偏好壽險商多於財險商，並將中國財險(02328)及人保集團(01339)H股列為板塊內最不偏好的股份，兩者評級均為「中性」，目標價分別為14元及5.8元。

麥嘉嘉：內險股價受制A股表現及利率波動 只宜炒上落可揀國壽及新華保險

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，內險股仍頗受制於A股表現及利率波動及投資收益左右。A股看似走勢不太差，即使今早公布的經濟數據好壞參半，大家仍覺得資本市場有一個合理回暖，故市場對內險板塊的長期資產負債管理開始建立信心，連同其整體股價處於相對歷史低位，股價對內涵價值比率(P/EV)平均處於較低水平，介乎0.4至0.7倍，此方面折讓可予投資者一個安全邊際，會成為波動市況中採用槓鈴策略平衡的其中一端（另一端為科技股），但股價反彈力度未必很大，因始終要取決於A股有很強勁走勢，或者利率波動沒太牽制其表現。

麥嘉嘉預料大部分內險股股價只可於區間波動上落，當中國壽已見低位反彈，市場開始有些信心，但對其壽險業務的結構轉型及新業務價值(NBV)仍謹慎，料其股價區間波動範圍介乎25至29元左右。至於新華保險，它於壽險板塊實行精選產品及價格導向策略，尤其提高保障型產品比重及單位保費的價值含量，論估值比同業有一定折讓，但大家正觀望其新業務增速及渠道改革成效，仍需一兩季業績認證渠道效率提升或產品結構優化，股價料於44至49元上落。而平保過去幾年主要受內地房地產及部分非保險投資拖累，市場一向對平保尤其謹慎，現時較關鍵因素為其資產質素改善進度，尤其一些不良風險的出清，另要看其壽險改革可否帶動NBV穩定增長。相信平保相對國壽及新華保險，不太會是投資者焦點，始終其基本面較弱，股價料於50至54元波動，就算炒區間上落最好揀國壽及新華保險。

國壽今日跌2.17%收報28元，曾升5.52%至30.2元，成交43.1億元。其他內險股普遍造好，新華保險升1.34%報47.04元，平保升1.3%報54.4元，太保升2.94%報28.68元，人保升2.98%報5.18元，中國太平(00966)升0.67%報19.42元，財險升0.07%報14.27元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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