15/07/2026 13:41

美國通脹數據顯著降溫，帶動美股上升，恒指在盈喜藍籌和AI炒作帶動下高開210點，盤中內地公布第二季度GDP同比增長4.3%，增幅低於預期的4.5%，亦低於官方全年增長4.5%-5%的目標，市場期望官方將加強財政提振和貨幣寬鬆，科網及生科板塊落鑊，恒指半日升幅擴大至354點或1.5%，報24695。恒生中國企業指數報8197，升94點或1.2%。恒生科技指數報4744，升64點或1.4%。半日主板成交近1748億元，值得留意的是北水已錄得淨流入94億元。

麥嘉嘉：恒指50天線或見阻力

隔夜歐美股市靠穩，亞太主要股市造好，恒指高開逾200點後，早段升幅一度擴至逾300點。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，恒指今天大升，只要與美國通脹回落、加息預期降溫有關。美國6月份消費物價指數（CPI），按年升幅從5月的4.2%放慢至3.5%，低過預期升3.8%。而核心CPI按年僅升2.6%，低於預期，而按月更維持不變。數據公布後，利率掉期市場顯示，聯儲局本月加息的機會率從原先超過40%，降至約20%。

麥嘉嘉指通脹數據公布後，美國10年期國債孳息下跌10個基點至4.5厘左右。美元回落，歐元及比特幣齊升，市場短期對風險資產的胃納提高，股市受支持。風險資金加持下，科技股持續受追捧。不過她提醒，雖然美國加息預期降溫，但聯儲局主席沃什表示不會容忍高通脹，意味著短期內減息的機會同樣不大。恒指自低位（約22518）至今已累升約2000點，預料在50天線（約24813）有初步阻力。但麥嘉嘉認為，恒指高位回調亦正常，預料恒指短期內在24200至24800點區間上落。

兆易創新與長鑫科技存戰略協同效應

國產存儲龍頭長鑫科技在上海科創板IPO上市，每股發行價定為8.66元人民幣，將於7月16日啟動投資者股票申購，預計最高募資666億元人民幣，約為此前預估規模的兩倍。路透消息稱長鑫科技計劃本月27日在上交所上市，成為今年亞洲規模最大的IPO。

麥嘉嘉表示，長鑫科技是內地最大的存儲記憶體（DRAM）供應商，僅次於三星、SK海力士及美光，具有一定國際競爭力。兆易創新(03986)持有長鑫科技1.8%股權，雖然持股不多，但兩家企業的掌舵人皆是朱一明，兩家企業分處產業鏈上中游，當中長鑫科技位於產業鏈上游，兆易創新位於中游，兩者具有戰略協同效應，在供貨（如DRAM）方面無論在價格及供應量都具有一定保證。

兆易創新自年初上市以來升幅可觀，高位比上市價升最多6.7倍，其中，6月中至6月底受到資金熱捧，股價月內累升近倍。麥嘉嘉指，長鑫科技上市後，預料股價短期內仍受熱捧，對兆易創新具有一定提振作用。不過由於兆易創新之前升幅較大，股價在高位回調一亦屬正常。預料短期內仍有上升空間。兆易創新H股今早受支持，高位曾見750元，升近9%，惟股價高位掉頭，暫時呈現陰燭。麥嘉嘉認為，兆易創新股價回調至650元以下，可以考慮吸納，預料該股稍後仍有機會重回800元。

撰文：經濟通通訊社市場組