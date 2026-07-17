15/07/2026 15:11

財經事務及庫務局局長許正宇今日（15日）書面回覆立法會議員姚祖輝有關構建大宗商品交易生態圈的質詢時表示，自港交所全資附屬公司倫敦金屬交易所（LME）於2025年1月將香港納入許可交付地點以來，截至今年6月底，已有超過52000平方米的總倉儲面積在本港投入運作，庫存超過24000噸，涉及18個認可倉庫。

許正宇指出，現時LME允許香港進行交割的七種金屬（銅、鋁、鋅、鉛、錫、鎳及鋁合金）中，以銅及鋅的交割最為活躍，在港儲存量分別為10700噸及8650噸，各佔總儲存量約44%及35%。他強調，LME每日均會透過官方渠道及財經資訊平台發布詳細庫存報告及交易數據，政府與港交所會繼續與LME保持溝通，確保市場資訊流通透明。

北都預留32公頃土地發展現代物流圈，洪水橋產業園已擴闊用途

土地規劃方面，許正宇表示政府已在北部都會區不同新發展區預留產業用地，當中包括工業、物流及倉儲用地。其中洪水橋／厦村新發展區已預留32公頃土地用作發展現代物流圈，計劃今年內邀請物流業界（包括有意發展大宗商品倉儲設施的營運商）就首幅土地提交發展意向書。此外，佔地23公頃的洪水橋產業園的土地用途已擴闊至涵蓋不同產業，法定地積比率限制亦已剔除，洪水橋產業園有限公司已投入運作並正制定具體發展計劃。

《北都條例草案》便利規劃審批，時間縮短至兩個月

許正宇提到，剛於7月8日首讀的《北部都會區發展條例草案》，能便利大宗商品倉庫或配套設施的規劃和建設，包括便利採用創新設計及建造技術；如須改劃土地用途以容納大宗商品交易，可應用精簡城市規劃程序，時間由原先至少九個月縮短至兩個月。發展局亦已推出行政措施，對關鍵審批程序設定時限並加強內部監察協調。

招商引資方面，許正宇表示財庫局聯同引進重點企業辦公室及投資推廣署，透過會議、訪問及大型活動推廣香港發展大宗商品交易生態圈。在投資推廣署支援下，一些主要的大宗商品倉儲與物流公司已在香港設立LME與芝加哥商品交易所交割倉庫。當局會繼續與相關業者保持溝通，提供資訊和指引，協助解決規劃許可、地契使用條款等技術問題。

撰文：經濟通採訪組