15/07/2026 16:52

香港黃金中央清算及結算系統近日試運行，背後有何大棋？人民幣、黃金、日圓、比特幣的前景又如何？蓮華資產管理首席投資官兼管理合夥人洪灝接受訪問時認為，香港打造「黃金港」屬戰略一步，不僅劍指全球定價權，亦是人民幣走向儲備貨幣的必經之路。他並預期，人幣大概率續升，日圓貶至180「毫無懸念」，更提示金價何時風再起。

黃金定價權其實在亞洲，而非歐美

說到金價，最耳熟能詳當屬倫敦金(LBMA)、紐約期金(COMEX)。不過，洪灝提醒，黃金的定價權其實在亞洲，而非歐美，「所以經常出現的情況是，歐美盤跌了，但是到了亞洲盤（例如滬金）一開市卻漲」。因此，在中國時區打造一個黃金定價中心，並且不再如滬金那樣只限內地投資者參與，香港下注全新「HAU」報價可謂戰略一步。

他續指，相比中美官方公布的黃金儲備，一個兩千多噸（7544萬盎司）、一個八千多噸，香港設下三年內將黃金持倉規模提升至2000噸以上目標「很厲害」，而且用人民幣計價買賣黃金，亦有利人民幣的儲備功能。

人幣勢續升，比特幣買點再等等

香港擁抱黃金「大茶飯」，但現貨金價卻從1月的5595美元高位累瀉逾四分一，何時重回升勢？洪灝表示，很多在5000多美元買金而套牢的人，相當關注此問題，但目前黃金只是「這裏彈一下，那裏彈一下」，但更大的趨勢需待消化去年的全面泡沫化後，這可能還需要一兩個季度，呼籲要有耐心，「沒有行情的時候，沒有必要死磕」。

至於深陷泥潭的日圓，他斷言，兌美元續跌至180毫無懸念，之後200基本上也可以看到，但不是現在。相反，他認為人民幣可能是全球最被低估的貨幣，大概率繼續升值。

比特幣方面，此前洪灝曾預期三季度將迎來買點，惟他最新表示，不妨再等等至9、10月份。

利用AI增個人賣點，勿隨波逐流

又到大學畢業季，如何看「畢業即失業」，以及升溫的「尼特族（NEET－Not in Education, Employment and Training）」現象？洪灝表示，現在年輕人流行的活法比我們知道的要多，所以並非找到一份工作，為別人賣命，就等於有了出路，甚至很可能並不是最好的去處。

他直指，中國的大學教育模式並沒有讓學生做好踏入社會的準備，許多家長和學生迷信「大學文憑就是敲門磚」。他以土木工程和建築設計為例，「中國已經把未來20年的基建都建好了，這些學科自然就沒有了市場。」他強調，要不斷強化核心技能，才能擁有自己的賣點，而這些在AI時代有愈來愈多的途徑、愈來愈低的成本可以實現。

他寄語當下焦慮的年輕人，如果一時間找不到工作、和父母住在一起，與其隨波逐流去「端茶倒水」或盲目考雅思、考證，倒不如好好靜下來思考自己這輩子究竟想幹甚麼。

立即去片：https://youtu.be/U8YkyAQkPCU

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