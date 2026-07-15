15/07/2026 17:45

內地二季度GDP增速放緩抑制風險情緒，滬綜指昨漲逾1%後今日（15日）略收低0.29%，報3955.58點，深成指也跌0.97%，創業板指挫1.21%。滬深兩市全日成交額2.57萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1327億元或5%。今日半導體板塊重挫，市場上演「吃藥喝酒」行情。存儲芯片沒有跟隨韓股存儲股大漲，板塊跌超5%。白酒、醫藥股逆市勁揚，兩者均收漲3.7%左右。消費低位正增長，經濟學家紛紛點出進一步加大內需支持力度的必要性，可能促使決策層未來數月採取更積極的促消費擴內需行動。

內地二季度GDP增長放緩至4.3%，低於預期並創三年半新低；上半年GDP則增4.7%。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7711，較上個交易日4時30分收盤價升68點子，兩連升，創6月18日以來近四周新高，全日在6.7635至6.7720之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7910，較上個交易日升80點子，創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測則偏弱215點。

今日新聞精選

1. 國家統計局今日公布最新經濟數據顯示，二季度GDP增長放緩至4.3%，低於預期並創三年半新低；上半年GDP則增4.7%。統計局指，從增量看，上半年經濟增量為3.6萬億元，是最近五年同期最大的增長，並指儘管二季度增速有所回落，但經濟穩定運行，向新向優的基本面沒有變化。另外，6月規模以上工業增加值同比增幅擴大至5.3%，優於預期；上半年同比增長5.4%。6月社會消費品零售總額同比轉為增長1%，為三個月最高增速。上半年全國固定資產投資同比跌5.7%，降幅為2020年5月以來最大。

2. 人民銀行公布，6月末，廣義貨幣（M2）餘額356.71萬億元，同比增長8%，增速較5月末放緩0.6個百分點，並低於預期的8.5%。上半年人民幣貸款增加10.72萬億元，按上月公布的前五個月人民幣貸款增加9.11萬億元計算，6月新增人民幣貸款1.61萬億元，環比大幅回升，惟仍低於市場預期的2萬億元。上半年社會融資規模增量累計為20.84萬億元，比上年同期少2.02萬億元，按上月公布的前五個月社融規模增量17.48萬億元計算，即6月社會融資規模增3.36萬億元，低過市場預期的3.5萬億元。

3. 國新辦今日就上半年貨幣政策執行和金融統計數據情況舉行新聞發布會。人民銀行發言人、副行長鄒瀾表示，下階段，人行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好貨幣政策實施的力度、節奏和時機，加大逆周期和跨周期調節力度，著力擴大內需、優化供給。人行並將繼續平穩有序推動貨幣政策操作框架的改革完善，更好引導市場隔夜利率在政策利率附近平穩運行，結合一級交易商需求，研究逐步增加隔夜逆回購的操作頻率，並和市場做好溝通。

4. 據報道，美國14日公布了對俄羅斯制裁法案的更新版本，新版措施把包括中國和印度在內的俄羅斯原油和天然氣五大買家列為制裁目標，授權特朗普對相關國家最高徵收100%的關稅。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，中方堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，將採取一切必要措施，堅定維護本國企業和公民的正當權益，「搞雙重標準，脅迫施壓，最終只會搬起石頭砸自己的腳」。

5. 國家統計局公布2026年6月份商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司統計師楊彩芳解讀稱，6月70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比下降或持平，一二三線城市同比降幅總體繼續收窄。《路透》根據數據測算，6月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降3.3%，上月跌3.5%；環比下降0.1%，上月為降0.2%。新建商品住宅銷售價格環比上漲城市個數比上月繼續增加。

6. 國家能源局公布，6月全社會用電量8981億千瓦時，同比增長3.7%。1-6月，全社會用電量累計50999億千瓦時，同比增長5.3%。6月，分產業用電看，第一產業用電量136億千瓦時，同比增長2.0%。第二產業用電量5734億千瓦時，同比增長4.7%；其中，工業用電量5683億千瓦時，同比增長4.9%，高技術及裝備製造業用電量1121億千瓦時，同比增長10.3%。第三產業用電量1860億千瓦時，同比增長5.6%；其中，充換電服務業、互聯網數據服務用電量分別為148億、91億千瓦時，增速分別達到57.1%、41.4%。

7. 中國汽車工業協會今日宣布，由中國汽車工業協會牽頭組織、國內18家主流整車企業共同參與編制的《中國汽車行業整車成本測算規則》團體標準，正式發布。主要是全鏈路統一口徑，搭建汽車單產品成本及費用測算模型，解決行業內「各算各的帳」問題；同時，給企業成本及費用測算劃定規則邊界，嚴禁通過關聯交易或會計估計調整惡意調低成本等。

8. 支付寶與OPPO宣布正式達成智能體跨端互聯合作。即日起，OPPO手機用戶可通過系統級AI助手「小布」，以自然語言指令直接調用支付寶AI助手「阿寶」所整合的近200項生活服務。這是「阿寶」首次實現和手機端的智能體互聯。另外，騰訊元寶今日宣布，與京東AI Agent完成小程序生態打通。用戶在元寶內搜索或諮詢商品相關信息時，除了會獲得基本資料等內容外，回答中還會智能匹配商品卡片，點擊即可跳轉至京東購物小程序。

撰文：經濟通中國組