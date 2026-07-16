16/07/2026 07:36

內地第二季GDP按年增長4.3%，遜預期，上半年增長4.7%，雖處於政府設定的目標區間，但難掩結構性失衡。三頭馬車中兩頭失速，僅靠出口撐大局。當局須盡快出招谷基建投資和消費，才能守住4.5%增長底線。

在全球AI投資熱潮和新能源產品帶動下，上半年出口以美元計價勁升17.6%；至於社會消費品零售總額僅增長1.3%，而固定資產投資錄得5.7%負增長，當中房地產開發投資下滑18%，民間投資下降8.5%。

防災基建投資，一石多鳥效用

雖然出口撐起經濟增長，但當前民眾消費信心不足，企業擴張意願偏弱，而外圍地緣政治加劇，令下半年出口能否延續強勁增長存在不確定性。若第三季GDP增長未能顯著反彈，全年增長達標將面臨嚴峻考驗。政治局會議將於月底舉行，外界關注中央會推出甚麼穩增長政策來破局。

面對當前困局，貨幣政策受制於外部環境難以大幅寬鬆，減息降準的空間相當有限，故財政政策成為當局調控經濟的最有力手段，通過提高赤字、發行地方專項債券和超長期特別國債等工具，來谷投資和內需。

在投資方面，當局不能走傳統「鐵公基」（鐵路、公路和機場等重大基建設施）的老路。經過幾十年的建設，交通網絡已趨完善，傳統基建邊際效益正急劇遞減，地方政府債務風險持續累積，故有需要更精準在水利基建方面發力。

最近廣西遭颱風吹襲，導致南寧橫州六藍水庫潰壩，淹浸大片土地；東北受颱風殘餘環流影響，兩天降雨量相當於半年雨量，引發洪澇，暴露出老舊水庫與城市排水系統在極端天氣下的脆弱性。這提醒大家，在氣候暖化和厄爾尼諾現象影響下，極端天氣變得更頻仍，內地約9.5萬座水庫中有近半是在1960年代建成，以六藍水庫為例，是用黏土分層夯實而成，內部沒有鋼筋水泥，根本經不起極端天氣的考驗。

因此，為應對未來的極端天氣，中央應全面檢視全國老舊水庫的安全與城市地下管網的排水能力，將資金精準投放在重建水利設施，打造防災型基建。這類投資不僅能大幅提升國家應對氣候變化的韌性，減少未來天災所帶來的經濟損失，而且建設周期長，還能直接拉動鋼鐵、水泥、工程機械等上下游產業，創造大量就業職位，增加區內居民收入，進而帶動本地消費。

中國宏觀經濟研究院測算，在水利工程每投資1,000億元人民幣，除可帶動GDP增長0.15個百分點，還可創造49萬個新增職位。結合「十五五」規劃開局，透過專項債與超長期特別國債支持，既可減輕地方財政負擔，又能切實改善民生、提升抗災能力，實現穩投資、促就業、保安全，更可擴大內需，收一石多鳥之效。

財政撬動消費，激發民間投資

同時，當局也要激活內需，構築讓民眾「敢花、願花、能花」的環境。當局近期接連出台汽車後市場和《擴大消費「十五五」規劃》文件，標誌促消費正從短期補貼轉向中長期的多元消費場景創造。然而，場景只是舞台，真正決定民眾是否願意和敢於消費，是口袋裏的錢和心中的安全感。因此，財政支出須織密醫療、教育、養老等社會保障網，令民眾無後顧之憂，才會降低預防性儲蓄，增加即時消費。

更重要的是，消費刺激須與民間投資、就業增長聯動起來。企業是吸納就業的主體，財政可透過貸款貼息、融資擔保、稅收優惠等，鼓勵民企在消費相關領域擴大投資，吸納更多勞工，當民眾收入提升，願意消費，企業眼見市場需求擴大，加碼擴充規模。惟有打通「消費-投資-就業-收入-消費」的閉環，內需才能真正成為經濟增長的不竭動力。

內地經濟正處於新舊動能轉換期的陣痛，過去依賴房地產與傳統「鐵公基」的增長模式已難以為繼，未來的增長須建立在水利防災基建和內需主導的基礎上，激發民間投資支持，打造正面循環。政策必須及時和執行到位，為下半年經濟提供動能支撐，長遠經濟結構才能轉型更健康均衡發展。