16/07/2026 08:53

要聞盤點

1、美股周三（15日）全線收高。受美國6月生產物價指數(PPI)意外下跌，通脹降溫跡象進一步明朗，市場對聯儲局放緩加息步伐的憧憬升溫，大市整體偏強。道指收市升150.37點，或0.29%，報52658.64點；標指升28.81點，或0.38%，報7572.4點；納指升162.22點，或0.62%，報26269.23點。日經指數開報67410點，跌1341點。

2、美軍在美東時間周三下午對伊朗發動新一輪空襲，特朗普重申德黑蘭尋求與美國會談，但伊媒稱目前沒有和華府談判的計畫。副總統萬斯表示，美國不會向伊朗派遣地面部隊。

3、美國勞工統計局公布，受能源價格大幅回落所帶動，6月份最終需求PPI按月意外下降0.3%，創近期新低，遠勝市場預期的持平表現。按年計算，6月PPI升幅為5.5%，同樣顯著低於市場預期的6.2%。

4、美國聯儲局發表俗稱褐皮書的地區經濟報告，顯示近幾周美國經濟活動以輕微至溫和的步伐成長，物價整體漲幅溫和，大多數地區就業水平幾乎沒有變化。

5、紐約聯儲行長表示，當前利率處於合適位置，有理由預期通脹已經見頂，且應會在未來幾個季度小幅下降。

6、中國2026年上半年社會融資規模增量累計為20.84萬億元人民幣，比上年同期少2.02萬億元人民幣，低於預期，政府債券發行放緩以及融資需求疲弱抵消了季末信貸投放通常回升帶來的影響。

7、蘋果設備端AI服務在中國獲批，蘋果將引入阿里巴巴旗下的「通義千問」大模型，作為Apple Intelligence的底層AI能力支援，覆蓋iOS、iPadOS、macOS以及visionOS四大操作系統。

8、花旗下調中國全年經濟增速預估至4.6%，預計央行最快7月降息。

9、據《彭博》引述知情人士稱，生產用於人工智能和數據中心的光學模組的中際旭創(深:300308)赴港上市計劃勢將獲得中國證券監管部門批准，正考慮通過此次IPO募資約546億港元，有望成為近年來香港規模最大的IPO之一。