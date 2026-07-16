16/07/2026 08:58

美股周三（15日）全線收高。繼6月CPI放緩後，美國6月生產物價指數(PPI)亦意外減速，通脹降溫跡象進一步明朗，令市場對聯儲局放緩加息步伐的憧憬升溫，蓋過了中東地緣政治的負面影響。

道指收市升150.37點，或0.29%，報52658.64點；標指升28.81點，或0.38%，報7572.4點；納指升162.22點，或0.62%，報26269.23點。

美國勞工部公布6月生產物價指數(PPI)意外錄得0.3%的按月跌幅，遠勝原先預期的按月持平。數據亦顯示，按年通脹率為5.5%。

市場資金流向出現明顯輪動，投資者將資金泊入具備穩健增長潛力的大型科技股。亞馬遜(US.AMZN)、微軟(US.MSFT)及Alphabet(US.GOOGL)股價均錄得逾3%的升幅，而蘋果(US.AAPL)股價更抽升4%，成為支撐大市向上的主要動力。

然而，半導體板塊表現個別發展。美光科技(US.MU)股價受壓，下挫8%；英特爾(US.INTC)及AMD(US.AMD)分別錄得4.4%及3.5%的跌幅。

SK海力士(US.SKHY)盤中一度大跌14%，收市仍跌9%。SpaceX(US.SPCX)續偏軟，低見132.15，首度跌穿135美元的招股價，收市跌幅收窄至0.6%，報135.3美元。

美元兌日圓處於162高位

受到美國最新經濟數據疲弱的影響，美匯指數面臨下行壓力，下跌約0.4%至100.52水平。美元兌日圓匯率維持在162水平高位震盪，日內基本持平。歐元兌美元展現出反彈動力，匯價在1.14至1.148水平附近交投，錄得約0.3%的升幅。

不過，地緣政治的不確定性，令國際油價表現強勢，紐約期油上升1.3%，報每桶80.38美元，布蘭特期油亦錄得1.2%的升幅，報每桶85.83美元。

國際金價窄幅上落格局，現貨金基本持平，企穩於每盎司4050美元的水平。紐約期金則微跌0.1%，報每盎司4062美元附近。

撰文：經濟通國金組