16/07/2026 16:55

蘋果公司(US.AAPL)的設備端人工智能(AI)系統在內地獲得了期待已久的批准，將把阿里巴巴(09988)的阿里千問整合至iPhone體驗，另與百度(09888)合作開發一種基於AI的搜索功能。富瑞認為千問整合至蘋果智能對於阿里具有多重正面意義，重申阿里為其首選股。阿里股價今日曾再飆逾半成，連同其他科網平台股，帶動恒指一度升逾500點，突破50天線（約24800點）及保歷加通道頂線（約24900點），重上兩萬五關。阿里已連升7日，並與港股同步創下逾一個月新高，還有多少上升空間？應如何部署？

（AP圖片）

阿里旗下千問將整合至蘋果國行版AI 百度提供智能搜索功能

網信辦昨日（15日）發布七款提供手機端側生成式人工智能服務備案信息，其中蘋果技術開發（上海）有限公司的「Apple智能」大模型已於7月8日備案，適用場景為蘋果手機，這意味著國行版蘋果手機的AI功能有望加速上線。阿里巴巴發言人稱，旗下千問將作為AI能力，整合至蘋果智能包括iOS、iPadOS、macOS和visionOS等系統中，供中國用戶使用。

另據內媒報道，蘋果與百度合作，為中國iPhone用戶重點開發一種AI搜索功能，作為「蘋果智能」功能套件的一部分。報道指，百度為蘋果開發的AI搜索功能，能夠處理圖像和文本，並升級為中國版的Siri語音助手。同時阿里千問亦內置Apple設備，能處理文本與圖像理解、內容生成等能力。

（AP圖片）

富瑞稱千問整合至蘋果智能具多重正面意義 重申阿里為首選股

富瑞發表報告指，阿里巴巴旗下千問將為國行版Apple智能用戶提供服務，雖然目前尚未公布進一步合作細節，但該行認為代表千問模型在不同場景獲得認可。根據該行近期報告，阿里雲具備完整全端能力，預計9月季度營收將加速增長，重申阿里為其首選股。該行指，今次消息對阿里具有多重正面意義，包括肯定千問的模型能力，其具備全面的模型選擇，能滿足不同用戶需求；提升千問在國際市場的知名度；阿里擁有完整雲端基礎設施，可提供服務體驗與性價比；隨著與Apple的成功合作，千問模型在邊緣端（簡單任務）與雲端（複雜任務）的採用率與使用量預計將進一步上升。

對於阿里雲，該行將6月季度收入按年增長預估上調至45%，受惠於MaaS及AI相關收入強勁表現。AI相關收入貢獻預計在未來12個月內達到外部收入的50%。在MaaS方面，預期ARR（年度經常性收入）將於6月季度提前達到15億美元，並於年底朝45億美元目標邁進。

長鑫科技今啟動IPO申購籌約579億人幣 阿里持股近5%

另值得一提，國產DRAM（動態隨機存取記憶體）龍頭長鑫科技(滬:688825)擬在上海科創板上市，今日（16日）啟動首次公開招股(IPO)認購。根據長鑫科技招股書，阿里巴巴透過兩家主體合計持有長鑫科技近5%的股份，累計投入約76億元（人民幣，下同），其中，浙江阿里巴巴雲計算有限公司（阿里雲計算）持股3.85%，為長鑫科技第六大股東；阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司（阿里網絡）持股1.12%。阿里是持股比例最高的行業投資者，並高於長鑫科技創辦人朱一明。招股書亦披露，長鑫科技已與阿里雲等行業核心客戶展開深度合作，其DRAM產品廣泛應用於伺服器等領域。這意味阿里投資長鑫科技並非單純財務投資，更具備產業鏈一體化意味。

長鑫科技確定發行價為8.66元，將於7月27日上市交易。公開數據顯示，按照發行66.88億股計，長鑫科技此次募資總額約579.19億元，已大幅超過了此前招股書原計劃募投的295億元，超越了2020年7月上市的中芯國際(滬:688981)，成為科創板史上最大IPO，也成為A股史上最大的科技股IPO。結合公司上市後總股本推算，長鑫科技的上市估值約為5791.78億元，目前排A股第27位，而按照其目前盈利趨勢，市場評估其IPO後或將至少達到1萬億元至2萬億元市值級別，甚至有部分機構人士給出3萬億元以上的估值。

李偉傑：AI領先地位獲認可有助估值提升 短期先看123元中線上望140元

（李偉傑）

天風國際李偉傑認為，阿里股價有力進一步上升，仍有較大反彈空間，始終由下半年開始，資金一直由AI算力硬件板塊流出，重新流入平台股，一眾平台股已明顯由低位大幅反彈，今次蘋果方面消息可說是錦上添花，但因已由低位反彈不少，阿里暫以挑戰100天線約123元作為短期目標，中期有機會重上140元，但料先進行新一輪整固，始終短期升勢較急，難免有些獲利盤於123元附近湧現，料整固完才再升。

李偉傑又指，將阿里目標定於140元其實已偏向保守，雖然今次與蘋果的合作早於去年已提到，講足一年終於放行，但這對阿里仍有頗大幫助，尤其獲蘋果採用，至少代表其AI在內地的領先地位得到認可，雖然如何收費未知，但最少令千問AI使用量更高，聰明度會愈高，對由品牌帶動估值提升會有較大作用，中線可看140元或以上。另百度也可受惠，但今日見其股價有些落後，其實它本就跟不足此輪反彈，始終市場早前聚焦其崑崙芯令股價造好，近期它反而跟隨芯片股回吐，短期料於100至120元區間波動為主。

阿里今日升3.09%收報116.9元，連升7日，累積升幅22.03%，成交181.36億元。其他科技股表現各異，百度升2.61%報110.3元，騰訊(00700)升2.11%報484元，京東(09618)升0.95%報116.8元，美團(03690)升4.56%報87.2元，快手(01024)升4.97%報46.92元，小米(01810)升6.34%報27.5元，嗶哩嗶哩(09626)升5.27%報147.9元，網易(09999)升0.99%報204.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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