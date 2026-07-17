16/07/2026 17:45

A股三大指數今日（16日）全線下挫，滬綜指挫1.85%失守3900點，收報3882.41點，深成指跌1.97%，創業板指大跌2.95%。滬深兩市成交額2.4萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1676億元或6.5%。兩市近2700個股下調。半導體產業鏈持續調整，指數跌約5.5%。兆易創新(滬:603986)、德明利(深:001309)跌停，瀾起科技(滬:688008)跌16.4%。醫藥板塊逆勢活躍，哈藥股份(滬:600664)5連漲停。端側AI概念拉升，智度股份(深:000676)二連漲停。

A股三大指數今日全線下挫，滬綜指挫1.85%失守3900點，收報3882.41點。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7678，較上個交易日4時30分收盤價升33點子，三連升，創6月18日以來四周新高，全日在6.7656至6.7710之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7909，較上個交易日升1點子，兩連升，續創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預測偏弱水平擴至約330點。

今日新聞精選

1. 2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議明起一連四天在上海舉行，今日有記者在外交部例行記者會上問到，有觀點認為中國希望通過大會尋求全球南方支持，在AI領域佔據「大國競爭」領導地位；《經濟學人》等媒體則渲染中國提供開源AI模型是「陷阱」。外交部發言人林劍回應稱，中方反對以意識形態劃線和技術封鎖，願同各方分享經驗，提升全球人工智能創新發展水平。中方將以本次大會為契機，同各方坦誠交流、凝聚共識，讓智能時代的紅利更多惠及發展中國家。

2. 美國官員近日稱少量英偉達H200芯片已賣給了中國。被問及中國是否準備增購相關芯片，中國商務部新聞發言人何亞東今日在例行發布會上表示，「我不了解你提到的情況」。美國商務部工業與安全事務副部長傑弗里．凱斯勒（Jeffrey Kessler）日前在美國眾議院外交事務委員會聽證會上透露，在獲得美國政府批准後，已有極少量英偉達H200芯片交付至中國。《路透》報道，中興子公司中興康訊電子、山東IT技術設施科技公司至索（Maginfra）均獲准採購英偉達H200芯片。

3. 國家統計局今日公布2026年二季度和上半年國內生產總值（GDP）初步核算結果。其中，金融業二季度GDP為27390億元，同比增6.9%，增速較上季擴大0.4個百分點；上半年54614億元，同比增6.7%。房地產業二季度GDP為21038億元，同比跌0.2%，跌幅較上季擴大0.1個百分點；上半年41365億元，同比跌0.2%。建築業二季度GDP為22411億元，同比跌4.1%，跌幅擴大0.3個百分點；上半年36043億元，同比跌4%。該行業二季度和上半年GDP跌幅均為此次統計項目中最大。工業二季度GDP為112836億元，同比增4.7%，增幅回落1.4個百分點；上半年216224億元，同比增5.4%。

4. 中興(00763)(深:000063)旗下努比亞手機今日在微信公眾號發布海報，宣布全球首款AI智能體手機努比亞NaviX Ultra正式亮相。據介紹，該機搭載豆包手機助手，「AI智能體手機的全新階段，由此開啟」。該機還獲得2026世界人工智能大會SAIL卓越人工智能引領者獎。2026世界人工智能大會將於明日起一連四天在上海舉行。此外，該份海報顯示，新機將提供黑、粉紅、銀、紫藍等配色，機身側邊配有橙色的「AI鍵」，搭載橫向後置攝像模組。海報宣傳文字為：「一句話，努比亞都包了。聽得懂、能幹活、記得住、夠安全」。

5. 據《新浪科技》報道，榮耀CEO李健今日在微博中透露，全球首台機器人手機榮耀Robot Phone已就緒，且同時發布的海報中顯示新機有灰黑色和白色兩種配色。這也就意味著，繼Robot Phone以深色系機身配色亮相今年3月的MWC 2026之後，一款全新配色也將登場。另據知情人士透露，榮耀Robot Phone即將正式開啟預約。據悉，在2026世界人工智能大會舉行期間（7月17-20日），榮耀將於18日舉辦分論壇，主題為「從數字屏幕到具身智能--物理世界新範式」，榮耀Robot Phone將作為「具身智能新範式實踐」在分論壇上展示。

6. 《財聯社》報道指，期間阿里巴巴(09988)旗下個人AI助手千問首款AI智能體耳機將亮相2026世界人工智能大會（WAIC）。報道引述接近千問AI硬件業務的人士表示，更多產品信息將在WAIC期間正式發布。在今年3月的世界移動通信大會（MWC）上，阿里千問已高調進軍硬件領域，發布首款千問AI眼鏡。當時還有報道指，千問計劃年內推出AI指環、AI耳機等產品，旨在打造軟硬一體、跨多種終端的AI助手。

7. 花旗發表報告，將中國2026年全年GDP增速預估從4.7%微降至4.6%，稱令人失望的第二季經濟表現是主要原因之一。第三季GDP按年增速料將回升至4.5%，第四季進一步加速至4.6%。中國昨公布第二季經濟增長放緩至4.3%，遜預期兼創3年半低，主因固定資產投資大跌、高油價打擊煉油生產，以及消費持續疲弱。該行預計，中國人民銀行最快可能在7月減息10個基點；而內地事實上的財政緊縮，將隨著財政資金投放加快而在下半年逆轉。

8. 中國一汽與阿里雲宣布，一汽基於千問研發的汽車行業大模型正式入駐阿里雲百煉平台，且向全行業開放。據介紹，作為業內首個實現商業化服務的垂直大模型，該模型覆蓋製造、研發、營銷等全鏈條場景，通過雲端為上下游企業提供標準化推理服務。目前，該模型已累計觸達10多家生態夥伴及20多家潛在客戶。此舉標誌著車企開始將自身數據與業務積累轉化為可複用的AI能力，正式跑通垂直領域的商業化變現路徑。

撰文：經濟通中國組