17/07/2026 07:36

中東戰火重燃，美軍除擴大對伊朗攻擊，更不排除派地面部隊，表面看戰事在升級，但實質是進行一場精心計算的以戰促談博弈。這意味美伊陷邊打邊談，互鬥耐性，油價和股市升跌將是決定這場博弈何時現轉機的關鍵風向標。

雙方企硬互撼，誰先痛誰讓步

美伊6月中旬簽署停火備忘錄，可是20天後，美國總統特朗普（Donald Trump）以伊朗違反備忘錄內容為由將其撕毁，其後美軍連日空襲伊朗導彈和無人機儲存基地，前日首次向在霍爾木茲海峽拒聽令的油輪開火。特朗普更威脅要炸伊朗發電廠、橋樑、鎬山地下核設施，甚至不排除派地面部隊佔領伊朗石油樞紐哈爾克島。

然而，這連串殺氣騰騰的威脅，跟副總統萬斯（JD Vance）直言單靠武力無法贏得戰爭，須進行談判的說話，形成鮮明對比。這不是美國內部出現矛盾，實質是展現了「紅白臉」分工。特朗普扮演揮舞大棒的極限施壓者，意圖在物理與心理層面瓦解伊朗的抵抗意志；萬斯則適時扮演遞出胡蘿蔔的斡旋者，積極推動談判，目的是落實以戰促談戰略。美方先透過撕毁停火備忘錄，再不斷擴大軍事打擊，對伊朗製造生存危機，迫使伊朗在為了求生而接受更嚴苛的談判條件。

面對美方的極限施壓，伊朗亦擺出一副對著幹姿態，其核心邏輯是「以戰止戰」。伊朗官方將此次衝突定性為生死存亡之戰，當美軍重啟戰火，伊朗除了對駐中東美軍基地施襲外，還即時封鎖海峽，試圖癱瘓全球能源大動脈，藉此拉高美國的戰爭成本，惟有讓美國感受切膚之痛，伊朗才能在未來談判桌上爭取到對己有利的條件。

這種邊打邊談的模式，源於雙方都握有對方難以承受的籌碼，卻又無力承受全面戰爭的代價。美國的軍事優勢顯而易見，卻無法在短期內徹底摧毁伊朗的抵抗意志；伊朗手握海峽的控制權與區域代理人網絡，足以讓美軍付出沉重代價，但全面戰爭對伊朗政權生存將構成威脅。因此，雙方都在打與談之間尋找最佳平衡點：打得太狠，可能導致局勢失控；打得不足，又無法迫使對方讓步。

美伊各自企硬，短期互炸，僵局的出路不是在戰場，真正的外交轉機，往往在雙方感到被打痛的時候。對伊朗而言，那是經濟封鎖與基礎設施遭毁的生存危機；對特朗普而言，則是油價突破其所能容忍的上限、股市持續下挫的政經危機。誰先抵達那個臨界點，誰就可能被迫先作出讓步。

因此，投資者須盯緊油價和股市這兩個風向標。戰火重燃，布蘭特期油已由上周初72美元升至目前81美元，油價上升令美國汽油價格即時彈升至每加侖3.89美元，使剛回落的通脹又面臨升溫壓力。距離11月中期選舉不足4個月，若油價推升通脹，恐怕會激起選民不滿，用選票來懲罰共和黨，使共和黨在參眾兩院控制權失利，這是特朗普無法承受的政治代價。

特受壓願妥協，締和機率較高

此外，特朗普一直視股市榮景是其經濟政績的晴雨表。若市場逐步消化風險，特朗普覺得有空間可繼續向伊朗施壓，衝突自然升溫。一旦戰事升級引發金融市場避險，導致美股大幅回落，恐怕華爾街與共和黨內的商業利益集團將向白宮施壓。只要油價急升，或股市急跌，特朗普在政經受壓時，傾向務實妥協，勢必急欲重啟對話。此時若有第三方從中斡旋，可為美伊提供台階，增加談判媾和的機率。

美伊衝突的反覆拉鋸，是一場軍事威懾與經濟承受力的精算。在未來的地緣政治觀察中，盯緊油價與美股走勢，不僅是投資者的生存法則，更是洞察華府戰略轉向、預判中東事態轉捩點的最精準風向標。