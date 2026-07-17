17/07/2026 17:08

踏入下半年港股反覆回升，至昨日（16日）突破50天線（約24800點）及保歷加通道頂（約24970點），重上兩萬五關，已累積逾2000點升幅，今日（17日）終見似樣回吐，最多跌逾600點，失守兩萬五關，科技股均錄得顯著跌幅，滙控(00005)卻延續強勢，曾升近1%高見158.4元再創新高。值得一提，美國金融巨頭近日普遍公布了強勁業績，滙控亦獲花旗上調目標價，股價或可繼續穩步上揚。另外，內銀股今日也普遍逆市造好，摩通看好五大國有銀行業績表現，或可再留意。

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花旗摩通等美國金融巨頭季績強勁 分析師：或續受惠資金撤出科技股

美國金融巨頭近日發布強勁業績，多少帶動本地銀行股的投資情緒。其中，花旗集團(Citi)第二季業績顯示，集團股票交易收入同比大增45%至23億美元的新高，每股盈利達3.15美元，突破市場預期。摩根大通(JPMorgan Chase)第二季實現淨利潤211.55億美元，同比增長41%，創季度歷史新高，同樣也是美國銀行業有史以來的季度利潤新紀錄。高盛(Goldman Sachs)第二季淨營收同比大增39%至203.4億美元創新高，淨利潤同比增78%。美國銀行(Bank of America)第二季總收入飆升34%，達到創紀錄的71億美元。貝萊德(BlackRock)第二季每股收益為13.91美元，遠高於分析師預測的12.57美元；營收為70.8億美元，同比增長31%，高於市場普遍預期的67.2億美元。

瑞訊銀行高級分析師Ipek Ozkardeskaya指，美國各大銀行以強勁表現拉開財報季序幕，引發市場積極反應。她又指，自6月以來，金融板塊的表現一直優於標普500指數，而當前資金正持續從估值過高且波動劇烈的科技股中撤出，這一趨勢可能繼續利好金融板塊。

傳滙控尋求出售恒生高風險貸款 並檢視土耳其零售銀行業務

另外，據英國《金融時報》早前引述消息報道，滙控正向投資者洽售恒生銀行的高風險貸款。報道指，近數月滙豐已向債權投資者開放查閱恒生的貸款資產組合，料談判過程充滿挑戰，因為私人債務基金購入這批貸款會要求大幅折價。報道引述滙豐指，該行的首要任務仍然是支持客戶，將繼續採取常規措施來管理整體投資組合，這是該行審慎風險管理方法的一部分。《彭博》去年9月時曾報道，滙豐罕有地採取直接參與的舉措，推動恒生加快出售不良房地產債務組合，恒生正處於初步出售一系列價值超過30億美元（約234億港元）的房地產抵押貸款組合。

另此前有報道指，阿聯酋國民銀行正與滙控洽商收購其土耳其業務。滙控表示，將更加專注於滿足土耳其境內有國際和跨境銀行業務需求的客戶，並檢視當地零售銀行業務的所有選項，目前尚未作出任何決定。此檢討是集團全球持續簡化工作的一部分。銀行的策略是在擁有明顯競爭優勢、並最具成長機會及客戶支持潛力的領域，提升領導地位和市場份額。

花旗籲買滙控升目標價至171.8元 料有力上調淨利息收益指引

花旗近日將滙控目標價由156.7元上調約10%至171.8元，維持「買入」評級，並將渣打(02888)目標價由209元上調約7%至223元，維持「中性」評級。滙控、渣打將分別於8月4日、7月29日公布第二季業績，花旗報告預期，香港銀行同業拆息(HIBOR)在第二季走高，應能推動滙控和渣打在公布第二季業績時上調2026財年的淨利息收益指引，同時花旗認為市場共識繼續低估了非淨利息收益的增長潛力，特別是來自財富管理業務的增長。

花旗預期香港銀行的淨息差(NIM)在第二季趨於穩定，主要受到1個月HIBOR平均值按季升8個基點的支撐。鑑於滙控擁有龐大的低成本存款業務和多元化的資金來源，其依然處於相對有利位置。花旗對滙控2026年每股盈利預測進行微調，並上調其2027至2028年每股盈利預測1%，主要反映近期市場上升帶來的更高非淨利息收入，以及不再假設聯儲局今年會減息。花旗認為，滙控約18%至20%的核心有形股東權益回報率(RoTE)是可持續，並繼續看好其具規模的資本回報。

摩通料國有銀行季績優於股份制商業銀行 偏好五大行

另摩通就內銀股發表研報指，內地銀行業將於8月下旬公布2026年第二季業績，預期國有大型銀行表現將優於股份制商業銀行。報告預計國有銀行可實現約6%的按年收入增長及3%的盈利增長，而股份行則僅有1%的收入及盈利增幅。在個股方面，摩通偏好農業銀行(01288)、中國銀行(03988)、工商銀行(01398)、建設銀行(00939)及交通銀行(03328)，認為其業績將表現穩健。

報告指，淨利息收入(NII)預計將溫和增長，儘管淨息差(NIM)按季微跌1個基點，主要受貸款結構變化及存款重新定價效益減弱影響。不過，與去年同期持平的NIM將支持第二季NII實現6%的增長。非利息收入方面，預計第二季手續費收入按年增長3%，較首季增長有所放緩，主要因零售銷售疲弱拖累信用卡費用，但財富管理相關收入受惠於股市成交額及基金銷售增長而保持強勁。摩通認為五大國有銀行（農行、中行、工行、建行、交行）收入及盈利增長將優於行業平均，主要受惠於穩定的淨息差及高單位數的貸款量增長，其中農行及中行潛在上行空間較大，而建行、工行及交行因非利息收入基數較高，增長動力或較弱。

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黃德几：滙控短線或續破頂回至10天線可吸 內銀電訊股乏概念不值博

盈立證券研究部執行董事黃德几表示，滙控股價一直不斷破頂，單是整合恒生及之前出售加拿大業務，以至看其各項營運指標，必定要將其放在投資組合中，只不過究竟何時買入，當然它未至於沒回吐過，有時會回至10天或20天線，但料會繼續跑贏大市。其實，金融股近期表現都很好，因華爾街正值業績公布高峰期，很多大型投行包括高盛、貝萊德、摩通等業績都很理想，相信環球的國際金融股仍會跑贏大市，因現在市場明顯出現分化情況，資本性開支大的科技類股份尤其與人工智能有關，都處於回吐狀態，始終有部分之前升幅已太過分。而滙控現時已很難定下買入價，有貨可繼續持有，當然現時其估值不算很便宜，但論風險及短期情緒，短線仍有機會穩步上揚，繼續破頂，但因已有些超買很難再推介。

另黃德几指，對電訊股看法一般，因除了收益率相對較高之外，沒有甚麼特別概念，股價最多只可靠穩。此段時間與其買電訊股，寧願吼中海油(00883)，雖然其股價由低位反彈了不少，但現時地緣政治風險令國際油價很難再有太大回落空間。至於內銀股，以現時淨息差及撥備情況而論，大型國有銀行相對仍是穩健之選，其股價亦相對滙控等國際金融股落後，收益率亦較高，但問題是沒甚麼估值再提升或盈利增長概念，所以寧願再吼滙控，或可待其回至10天線水平再「上車」，長遠前景仍樂觀。

滙控今日無升跌收報156.9元，曾升0.96%高見158.4元，成交27.72億元。渣打則跌1.41%報223.6元，中銀香港(02388)跌0.39%報46.5元。另內銀股普遍造好，建行升1.22%收報8.29元，工行升0.44%報6.91元，農行升1.25%報5.68元，交行升1.16%報6.97元，招行(03968)跌1.69%報47.08元，郵儲行(01658)升1.04%報4.85元，惟中行跌0.39%報5.08元。電訊股方面，中移動(00941)升0.44%報79.95元，中聯通(00762)跌1.85%報6.38元，中電信(00728)跌0.22%報4.63元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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