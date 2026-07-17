19/07/2026 10:55

本港銀行繼續積極推出港元定存新優惠，以吸納更多港元資金，建行亞洲3個月高達7.88厘港元定存優惠，存額為100萬元至300萬元，適用於全新貴賓理財/私人財富客戶，以合資格資金敘造。

（資料圖片）

建行亞洲的全新「智選理財」或一般個人銀行客戶，無論持有內地身份證或香港身份證，透過建行亞洲「e帳戶服務」成功開戶，然後再透過建行手機銀行或網上銀行敘做定存，3個月年利率可享5.88厘，存款金額為1萬元至5萬元。

工銀亞洲的手機開戶定存優惠同樣有5.88厘，即日起至9月30日，持香港居民身份證之合資格客戶透過手機銀行「新客開戶」-「線上e開戶」功能遞交開戶申請並成功開立「綜合帳戶」，再經「e定存」功能成功開立3個月港元定期存款，可享特惠定存年利率5.88%，存額由1000元至5萬元。

數字銀行Mox Bank 3個月、6個月及12個月港元定存年息高達2.7厘、2.75厘以及3厘，起存額為50萬元，適用於Mox+及特選客戶透過手機Apps以新資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組