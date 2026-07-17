17/07/2026 17:45

亞太股市今日（17日）遭遇「黑色星期五」，A股午後狂瀉，創業板指、科創50指數一度暴跌超8%，硬科技高度密集的指數成為重災區；滬綜指最終收低3.05%報3764.15點，失守3800點，本周更挫5.81%，創2024年1月底以來最大單周跌幅；深成指跌5.4%，創業板指軟7.15%，科創50跌7.12%。兩市全日成交額約2.65萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增量2513億元或10.5%。

2026世界人工智能大會今日在上海開幕，現場有機械人製作健康餐。（AP圖片）

板塊來看，芯片產業鏈連日調整，今日A股半導體指數再挫8%。整個亞洲芯片股慘跌，事關台積電業績雖然強勁，但未能達到投資者的過高預期，引發市場對資本開支增加和盈利前景疲軟的擔憂。今日台積電收挫7.3%，台股跌6.5%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7773，較上個交易日4時30分收盤價跌95點子，止三連升，全日在6.7709至6.7779之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7934，較上個交易日跌25點子，止兩連升，較市場預期偏弱200點子。

今日新聞精選

1. 2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議今日在上海開幕。國家主席習近平出席大會開幕式並發表主旨講話。習近平表示，當前全球人工智能（AI）技術創新進入前所未有的活躍期，是世界經濟增長的新引擎和新舊動能轉換的加速器，要抓住人工智能發展難得的歷史性機遇，並要鼓勵開源、開放、合作、共享，全面促進人工智能科技創新、產業發展、場景應用。他並強調，應當共同反對在人工智能領域泛化國家安全概念，並要廣泛開展國際合作，幫助全球南方國家加強能力建設，彌合數智鴻溝。

2. 2026世界人工智能大會今日在上海開幕。華為首次公開展出昇騰950超節點（Atlas 950 SuperPoD）真機，這是華為迄今面向大規模AI訓練和推理場景推出的最新一代超節點產品。華為表示，該產品依托TB級NPU互聯帶寬、3微秒RTT時延以及統一內存編址能力，可面向萬億級參數大模型訓練及高並發推理場景提供算力支撐。產業落地方面，華為透露，2025年發布的昇騰384超節點目前已商用落地750多套，覆蓋互聯網、運營商、金融、教育、醫療、交通、製造等多個行業，也是國內唯一訓練出SOTA模型的超節點。

3. 國家外匯管理局資本項目管理司司長肖勝今日在國新辦新聞發布會上表示，近期正在抓緊推進相關準備工作，爭取盡快發放新一輪合格境內機構投資者（QDII）額度，更好支持和服務境內居民真實合規的境外證券投資需求。國家外匯管理局新聞發言人、副局長李斌則指，面對跌宕起伏的外部形勢，今年以來中國外匯市場經受住外部衝擊保持穩健運行，呈現出較強活力和韌性。上半年，銀行代客涉外收入和支出合計9.2萬億美元，同比增長21%，規模為歷史同期新高。

4. 國家外匯管理局副局長李斌表示，今年上半年，截至今年3月末，中國對外資產和負債分別達到12萬億美元和8萬億美元左右，在全球處於較高水平。另外，國家外匯管理局國際收支司負責人趙玉超表示，今年以來，外資對中國投資總體表現向好。國際收支數據顯示，前5個月外資來華各類投資淨增加約1600億美元，明顯好於去年同期。未來外商來華投資有望延續向好態勢。

5. 國家發展改革委價格監測中心監測，7月3日國內成品油價格調整以來，國際市場原油價格震盪上漲，本次調價的前10個工作日平均價格高於上次調價前10個工作日平均價格。根據國際市場油價變化情況，自7月17日24時起，國內汽、柴油（標準品）價格每噸分別上調300元、290元。這是內地油價年內第14輪調價窗口，亦是年內第九次上調。此次調價後，2026年的調價格局變為「九漲四跌一擱淺」。

6. 英國政府16日宣布已通過相關立法，將中國敬業集團旗下的英國鋼鐵公司國有化。中國商務部網站今日就此事發布發言人答記者問文章回應稱，中方對英政府相關決定表示堅決反對和強烈不滿，強調中方將密切關注事件進展，支持中國企業運用法律手段維權，並將採取有力措施堅定維護中國企業利益。中方敦促英國政府遵守相關國際規則，切實履行中英投資保護協定有關義務，公平公正對待在英中資企業，充分保障其正當合法權益。

7. 2026世界人工智能大會今日在上海開幕。據《央視新聞》報道，在氣象專會上，中國氣象局發布人工智能氣象服務系統「風和」大語言模型，並啟動「風和」全球開源計劃。此舉旨在通過開放共享推動氣象人工智能走向世界，服務全球防災減災合作與可持續發展，同時匯聚開發者、科研機構和國際夥伴共建生態。

8. 再有IPO遇上舉報信。正在推進「H回A」進程的越疆科技(02432)，被自稱是越疆科技聯合創始人、原常務副總裁兼COO宋濤實名舉報。宋濤今日凌晨通過個人公眾號「宋濤機器人」發布舉報信，內容顯示，越疆科技及創始人劉培超在A股招股說明書存在重大股權瑕疵及隱瞞，宋濤本人本應持有的越疆科技69.7373%財產份額，在招股書中卻登記為22.455%，並指「我已向深交所實名投訴，全部材料均已官方受理」。

撰文：經濟通中國組