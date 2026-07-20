20/07/2026 09:45

智譜(02513)現價跌12.2％，報972元，該股成交約151萬股，涉資15.71億元，最高見1140元，最低見937元；MiniMax(00100)跌5.6％，報204元。

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彭博引述消息人士透露，內地AI大模型初創企業「月之暗面」已向投資者表明，最快將於半年內在香港掛牌上市。據悉，該公司已向全體股東發出赴港上市的決議文件，尋求支持其赴港上市計劃。與此同時，月之暗面正推進新一輪融資，預計完成後估值將升至300億美元（約2340億港元）。據報該公司截至今年6月的年度經常性收入（ARR）已達3億美元（約23.4億港元），這項關鍵銷售指標的大幅增長，管理層認為目前的上市時機已完全成熟。

月之暗面此前推出新模型「Kimi K3」，號稱參數規模達2.8兆，是目前全球參數最大的開源模型，震驚中外科技界。據《彭博》指出，K3可能縮小中國與美國尖端AI模型的差距，甚至改變外界此前認為中國AI技術仍落後美國半年以上的看法。

另外，阿里巴巴發布旗艦大模型Qwen3.8 Max預覽版，參數規模高達2.4萬億，官方稱其綜合能力在全球範圍內僅次於Anthropic的Fable 5。與此同時，阿里承諾將「很快」開放完整模型權重。

*DeepSeek據報將發布V4「滿血版」*

另外，內地人工智能（AI）初創DeepSeek據報最快明日發布V4「滿血版」，新版性能直追OpenAI的GPT-5.6，並首度引入「峰谷計費」。據悉，是次將推出兩個版本，分別為DeepSeek V4 Flash及DeepSeek V4 Pro。據一名開發者Pankaj Kumar體驗後表示，整體表現接近Anthropic的Opus 4.8級別，編碼直追GPT-5.6 Sol；Agent能力大幅增強，同一個任務，V4所需的反覆運算輪數，比Anthropic的Fable 5多。V4大概率打不過剛發布的月之暗面Kimi K3，但價格顯著更低。

報道指，DeepSeek上月底向所有API用戶發電郵，稱將在7月中旬上線V4正式版，灰度測試權限（GA）發布後同步調整API定價，引入「峰谷計費」，DeepSeek V4 Pro百萬輸出tokens平時收費0.87美元，高峰時多1倍至1.74美元；緩存未命中輸入平時收費0.435美元。至於DeepSeek V4 Flash百萬輸出收費0.28美元，高峰時達0.56美元，亦高出1倍，緩存命中的輸入0.0028美元。

現時，恒生指數報24908，升346點或升1.4％，主板成交超過257億元。國企指數報8287，升150點或升1.8％。恒生科技指數報4744，升120點或升2.6％。

撰文：經濟通市場組