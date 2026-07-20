20/07/2026 13:15

港股上日（17日）狠挫450點，今早（20日）隨著內地AI平台發威及中證監座談會等一眾利好消息，成功收復失地，資金目前淨買入超過百億元。恒生指數半日報25072，升510點或2.1%，重新突破50天線（約24743）兼收復兩萬五，料百天線（約25268）見阻力，主板成交近1657億元，惟北水僅淨流入4億元。恒生中國企業指數報8360，升223點或2.8%。恒生科技指數報4757，升134點或2.9%。

伍禮賢：企穩上周高位才能延續升勢

過去周末美伊局勢惡化，布蘭特期油今早飆破90元大關，但港股上周五急跌後今早出現強勢反彈，主要受惠國產AI模型預期，阿里(09988)等重磅科技股大幅反彈，刺激恒指上周五跌抵10天線後成功尋得支持，今早恒指升超過500點重上25000關口。光大證券國際證券策略師伍禮賢對《經濟通通訊社》表示，港股今日反彈力度強勁，但短線能否保持強勢，首要看本周或一兩日內能否升破上周高位25211，如能成功則港股仍可維持短線強勁修復勢頭。

不過伍禮賢對短線後市傾向保守，因為近期外圍對AI概念看淡略為轉淡，加之美伊戰事與息口風向影響，環球資金風險胃納收細，港股未必能如願向上，預計恒指在25000現水平附近會先受阻，故由低位持貨投資者趁高不妨短線操作場先行減倉，候低再吸納也並無壞處。但他並未看淡下半年表現，維持年底前挑戰28000目標。

性能上國產AI有力與美國AI一戰，但投資氣氛削弱月之暗面光環

繼「AI六小虎」之一月之暗面上周公布史上最大參數模型Kimi K3後，阿里接續公布「Qwen3.8」大模型參數高達2.4萬億，僅比Kimi K3的2.8萬億略低，新晉與老牌AI代表同步推陳出新，帶動國產AI預期，推動今日港股反彈。伍禮賢點評指目前大模型市場的確由中國與美國主導，但對比美國最先進大模型，國產大模型仍為追趕一方。不過他坦言據業內AI大模型評分機構資料，國產AI如智譜(02513)等在性能與整體評分上的確如美國大模型相差不遠，這一點將有利推動國產AI企業估值追近美國大模型企業，縮窄中美差距；加上內地政也支持發展大模型行業，國策支持下大模型股大有上修估值空間。

承接Kimi K3上線消息，市傳月之暗面即將在下半年登陸港股上市，目前正推進新一輪Pre-IPO融資，預計完成後估值將升至300億美元，折合約2340億港元，據報公司截至今年6月的年度經常性收入（ARR）已達23.4億元，更有阿里參投。伍禮賢不敢斷言月之暗面一能如期在下半年上市，他認為最大因素仍按市場氣氛而定，公司都傾向在概念熱炒時乘勢上市，而目前AI概念明顯出現冷卻，認為月之暗面不會在AI概念捱沽之時逆流而上，一切都受市況左右，但誠然若能上市一定矚目。

他提醒，同為「AI六小虎」的智譜及MiniMax(00100)上市後有何表現投資者都有目共睹，尤其MiniMax的回調幅度難免令投資者有戒心，月之暗面上市時市場未必會一如炒作智譜及MiniMax時一樣瘋狂。

撰文：經濟通通訊社市場組