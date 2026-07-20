20/07/2026 17:34

繼「AI六小虎」之一月之暗面上周公布史上最大參數模型「Kimi K3」後，阿里巴巴(09988)接續公布「Qwen3.8」大模型參數高達2.4萬億，僅比Kimi K3的2.8萬億略低。另外，阿里有份入股的月之暗面已向投資者表明，最快於半年內在香港掛牌上市。阿里股價今日一度升超過5%，延續近期強勢表現，或許仍有上升空間。

（AP圖片）

阿里千問「最強大模型」Qwen3.8即將開源 擁2.4萬億參數

阿里千問於微信公眾號宣布，全新「Qwen3.8」大模型即將正式發布，並向全球開源。該模型擁有高達2.4萬億(2.4T)的驚人參數規模，官方形容其為「可能是除了Fable 5外最強大的模型」。目前，Qwen3.8-Max預覽版模型(Qwen3.8-Max-Preview)已首發上線阿里Token Plan、Qoder 及QoderWork。

阿里Token Plan同步推出限時折扣優惠，覆蓋個人版及團隊版。另針對「Qwen3.8-Max-Preview」模型更設有極具吸引力的限時活動，用戶在白天的Credits（點數）消耗可享1折優惠；個人版Token Plan用戶若在夜間使用，更可在1折的基礎上再享2折（即變相低至2折再2折），大大降低企業與個人開發者的AI算力成本。

彭博：月之暗面推進新一輪融資 擬最快半年內在香港上市

另外，彭博引述消息人士透露，內地AI大模型初創企業「月之暗面」已向投資者表明，最快將於半年內在香港掛牌上市。據悉，該公司已向全體股東發出赴港上市的決議文件，尋求支持其赴港上市計劃。與此同時，月之暗面正推進新一輪融資，預計完成後估值將升至300億美元（約2340億港元）。據報該公司截至今年6月的年度經常性收入(ARR)已達3億美元（約23.4億港元），這項關鍵銷售指標大幅增長，管理層認為目前的上市時機已完全成熟。而月之暗面的股東陣營堪稱豪華，既有紅杉中國、真格基金、IDG等頂級創投，也有阿里、騰訊(00700)、美團龍珠、小紅書等互聯網平台。

月之暗面此前推出新模型「Kimi K3」，號稱參數規模達2.8萬億，是目前全球參數最大的開源模型，震驚中外科技界。據《彭博》指出，K3可能縮小中國與美國尖端AI模型的差距，甚至改變外界此前認為中國AI技術仍落後美國半年以上的看法。

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阿里千問將整合至蘋果國行版AI 富瑞：具多重正面意義





另外，國家網信辦上周三（15日）公布，Apple生成式AI服務「Apple Intelligence」已備案，適用場景包括iPhone。阿里巴巴發言人稱，旗下千問將作為AI能力，整合至Apple Intelligence包括iOS、iPadOS、macOS和visionOS等系統中，供中國用戶使用。

富瑞發表報告指，今次消息對阿里具有多重正面意義，包括肯定千問的模型能力，其具備全面的模型選擇，能滿足不同用戶需求；提升千問在國際市場的知名度；阿里擁有完整雲端基礎設施，可提供服務體驗與性價比；隨著與Apple的成功合作，千問模型在邊緣端（簡單任務）與雲端（複雜任務）的採用率與使用量預計將進一步上升。富瑞重申阿里為其首選股。

智能國投證券國際認為，這是阿里AI業務商業化里程碑事件，短期形成股價情緒催化。蘋果戰略合作對千問提供一定背書，印證千問模型性能、端側適配能力、隱私合規，利好未來客戶擴展及Token調用量增加。阿里MaaS收入前景強勁，業務估值遠低於純模型公司，預計隨着收入加速增長提升公司整體估值。

麥嘉嘉：累積升幅大料於122.5元遇阻 後市視乎資金流向

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，阿里股價近期較強勢，主要當然因資金從韓國、日本或一些半導體市場回流香港市場，國際投資者重新留意香港的傳統平台經濟股，因此類股份的估值在之前累積調整下相對吸引。另外，個別公司推出一些大模型包括阿里的Qwen3.8，且無論阿里千問及月之暗面的Kimi K3在OpenRouter網站都排名前列，反映此類模型受用家歡迎，市場對其變現能力評價相對正面，連同月之暗面計劃IPO及其融資規模都有助間接提升阿里估值，因若月之暗面及DeepSeek等計劃上市，其估值會令市場重新評價AI國產化。

不過，麥嘉嘉指，近期阿里股價由88.65元的低位升至今日最高118.9元，短時間內累積一定升幅，不排除先於現水平整固一下，除非外圍的一些國際資金再加速流入，或者北水方面尤其可能那些央企有意再買旗下股票，即對市場信心持續好轉，才可進一步為股價提供動力。暫時阿里阻力位為近100天平均線約122.5元，至於中長線可否看好，要視乎其新模型於OpenRouter的下載情況及使用率能否持續，以及資金流向會否略為趨向正面，包括北水及環球資金對平台股的重估，甚至國內支持企業及金融市場政策利好樂觀，才可進一步推升，暫時卻可能先會出現健康調整。

阿里今日升3.73%收報116.8元，成交147.28億元。其他科技股亦普遍上升，騰訊升3.51%報477.8元，百度(09888)升2.54%報109.2元，京東(09618)升3.18%報120元，美團(03690)升3.17%報86.3元，快手(01024)升4.58%報45.26元，小米(01810)升3.2%報27.74元，嗶哩嗶哩(09626)升3.8%報144.7元，網易(09999)升4.04%報211元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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